El Andorra de Chumi Ortega, primera prueba para la vuelta a casa del UCAM Murcia

Algo más de cuatro meses lleva el UCAM Murcia CB sin pisar el Palacio de los Deportes para afrontar un partido oficial. Una situación que llegará a su fin este mismo domingo (18.00 horas, DAZN), cuando se enfrente al Morabanc Andorra en la apertura de un nuevo curso de la Liga Endesa. Regresa a casa el conjunto universitario con el eco de la eliminación de la Basketball Champions League, al caer en el partido decisivo de la fase previa de ante el Elan Chalon francés, pero con la certeza de haber realizado el ‘reset’ necesario para que no sea una losa demasiado pesada la que deba arrastrar el resto del año.

«Lo único que sé es que si quedamos eliminados de la Champions, sé cómo somos los que estamos aquí. También sé que la plantilla no va a tener ninguna forma de salir del tubo en el que está metida y se va a enfrentar a Andorra aquí con una determinación impresionante, estemos en la Champions o en la FIBA Europe Cup. Eso es lo que tengo seguro, y quizás en otra parte no fuese así. Andorra se va a encontrar aquí a un equipo sólido», explicó Sito Alonso en Murcia antes de afrontar la previa de la BCL en la que finalmente no se pudo sellar la clasificación a la primera competición de la FIBA.

Deberá emplearse a fondo y ser un equipo sólido desde el principio el conjunto universitario, que cuenta con hasta siete caras nuevas, para intentar superar a un Morabanc Andorra que también se ha reforzado durante el verano y ha llevado a cabo una importante renovación en la plantilla que dirigirá Joan Plaza. Un róster en el que también se encuentra el murciano Chumi Ortega. Y es que el jugador de Yecla, a sus 28 años de edad, afrontará su tercera temporada consecutiva en la ACB y estará arropado en la grada por sus amigos y familiares. Inicia el alero su segunda campaña en el Morabanc Andorra después de un verano en el que Quai 54, el mayor torneo de streetball, para después emplearse a fondo trabajando la técnica a nivel individual y también el aspecto físico.

Seis fichajes

Será uno de los encargados, junto a Stan Okoye o Aaron Best, de frenar el perímetro de un UCAM Murcia que buscará darle la primera alegría a su afición en el estreno de la nueva campaña. De hecho, tanto Okoye como Best, son dos de las seis caras nuevas con las que cuenta este año un Morabanc Andorra que también incorporó este verano a los pívots Artem Pustovyi, por lo que se reencontrará de nuevo con el Palacio de los Deportes este domingo tras su paso en la temporada 2022-2023, Morris Udeze y Rubén Guerrero. Los ala-pívots Yves Pons y Justin McKoy son los otros fichajes y los que completan el cambio del juego interior andorrano para esta temporada.

Se mantienen por tanto nombres como los de Rafa Luz, Aaron Ganal, Ferran Bassas, Kyle Kuric o Shannon Evans, siendo quizá estos dos últimos uno de los mayores peligros del plantel de Joan Plaza para intentar superar a un UCAM Murcia que tratará de seguir quemando etapas en su construcción, sobre todo tras la pérdida de Kaiser Gates para toda la temporada, al sufrir la rotura del ligamento cruzado de su rodilla durante un entrenamiento en la previa de la BCL, e incorporar a un recién llegado Zach Hicks que apenas cuenta con una semana de entrenamientos para cubrir la posición de ala-pívot junto a Toni Nakic.

La compenetración entre David DeJulius y Michael Forrest en el puesto de base será uno de los atractivos a seguir en este inicio de curso en el UCAM Murcia, donde también hay que mirar a su renovado juego interior con la vuelta de Emanuel Cate, la apuesta por Devontae Cacok y la continuidad de Moussa Diagne, quien se reencontrará también con su exequipo. Mientras que en la posición de alero una de las novedades es un Sander Raieste que ayer fue presentado y que puede mantener en la pista un interesante duelo también ante el murciano Chumi Ortega. «Creo que era el momento de dar un paso adelante, tener más protagonismo y creo que es el sitio ideal para hacerlo. Hemos hablado con Sito Alonso, por lo que sé muy bien qué tengo que hacer para tener minutos en este equipo y estoy preparado a hacerlo cada día», aseguró el jugador estonio.

