El análisis de Sergio de Larrea tras la derrota ante Italia

El jugador del Valencia Basket y base de la selección española de baloncesto Sergio de Larrea definió como "dura" la derrota sufrida ante Italia (67-63) en el quinto encuentro del grupo C del Eurobasket, la cual les impidió de momento certificar el pase a los octavos de final, aunque cree que deben "seguir y mirar hacia adelante" para conseguir el objetivo en la última fecha.

A por el siguiente

"Estábamos ante un gran rival que era Italia, ellos también juegan al básket y es normal que hayan salido en el tercer cuarto con la dureza con la que han salido. Ha habido momentos en los que nos han dominado el rebote, que lleva siendo nuestro talón de Aquiles en este campeonato. Hemos estado ahí, es una derrota dura pero tenemos que seguir. Hemos jugado buen partido. Son momentos finales, momentos de pequeños detalles. No hay que darle más vueltas e ir a por el siguiente", comentó a RTVE a la conclusión del duelo.

Todo o nada ante Grecia

Previamente ya habían tenido opción de colarse entre los dieciséis mejores, pero Bosnia-Herzegovina ganó de manera sorpresiva a Grecia: "Esto es un Europeo, puede pasar cualquier cosa igual que nos pasó a nosotros con Georgia. Son cosas que no dependen de ti y lo que estaba en nuestra mano lo hemos luchado. Ahora tenemos otro partido más en el que dependemos de nosotros. Ante Grecia es un todo o nada. Tenemos las cosas claras, sabemos lo que tenemos que hacer y hay que trabajar este día y medio que nos queda para llegar de la mejor manera posible".

Otras reacciones

Santi Aldama, ala-pivot de la selección española de baloncesto, consideró que ante Italia en la fase de grupos del Eurobasket jugaron "un buen partido" pese a la derrota por 67-63, la cual les ha impedido clasificarse por el momento a los octavos de final del torneo, algo que aún pueden conseguir en la última jornada. "Creo que jugamos un buen partido, pero no lo suficiente. Es uno de esos que se hacen largos, la segunda parte lo fue. Pudieron jugar su juego. Tomamos buenos tiros y fallamos algunos que normalmente anotamos", señaló Aldama en rueda de prensa.

"Hubo ciertas situaciones en las que quizás hubo falta de concentración y se llevaron algún rebote. Creo que hicimos un trabajo muy decente. Tenemos un partido en dos días y tenemos que ver qué podemos hacer mejor, salir ahí y dejarnos la vida ante Grecia", añadió.

Mientras, Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, destacó: "Fue un partido muy interesante y apretado. Tuvimos un gran inicio implementando nuestro plan a la perfección. Sabíamos que ellos iban a volver en algún momento y nosotros supimos hacerlo también e incluso ponernos por delante cuando ellos se pusieron por delante. Quizás su experiencia hizo la diferencia al final, en jugadas específicas como algún rebote que perdimos o en algún lanzamiento mejor en el desenlace. No es un partido para estar deprimidos, pero sí para construir sobre él. Luchamos contra un equipo de mucho nivel y estuvimos a detalles de ganarlo", dijo en rueda de prensa.

Scariolo destacó el "auténtico destrozo" que les hicieron en la pintura Mouhamet Diouf y Saliou Niang y vio como clave una jugada en el tramo final: "Cuando íbamos ganando de uno forzamos un mal tiro y Spissu, que es el más pequeño de todos, tiene la capacidad de capturar ese rebote ofensivo y de cobrar una falta. Igual ahí se nos ha ido, aunque hay muchos episodios a lo largo de la segunda parte como tiros libres o algún tiro abierto muy bueno que hemos fallado".

Asimismo, indicó que el mensaje que les transmitió a los jugadores es que no era un partido para salir "deprimidos o destrozados" e hizo un llamamiento al descanso y la recuperación con miras al duelo contra Grecia, que en función de si Bosnia-Herzegovina gana o no a Georgia disputarán ya clasificados o dependiendo de sí mismos para hacerlo. "De los errores puntuales del partido de hoy se aprende y espero que sobre todo individualmente haya una buena enseñanza de maduración para nuestros jugadores y salir otra vez a muerte como hemos hecho hoy en el siguiente", manifestó a la conclusión del encuentro disputado en la ciudad chipriota de Limasol.