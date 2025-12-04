En Directo
Baloncesto
Anadolu Efes - Real Madrid, en directo: la Euroliga, en vivo hoy
El conjunto blanco visita Turquía en la decimocuarta jornada de la fase regular
Anadolu Efes y Real Madrid se enfrentan este jueves en el Basketbol Gelisim Merkezi en la decimocuarta jornada de la Euroliga.
Osmani es una de las principales amenazas del Anadolu Efes. Una torre que intentará frenar a Trey Lyles en el Real Madrid.
¡Buenas tardes a todos! Anadolu Efes y Real Madrid se enfrentan en la decimocuarta jornada de la Euroliga, con los de Scariolo en buena forma tras dos triunfos consecutivos en la competición continental. Por su parte, los turcos encadenan victorias y derrotas sin encontrar todavía la regularidad. ¡Empezamos!
