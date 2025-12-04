Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Anadolu Efes - Real Madrid, en directo: la Euroliga, en vivo hoy

El conjunto blanco visita Turquía en la decimocuarta jornada de la fase regular

Vincent Poirier y Edy Tavares, durante un Real Madrid - Anadolu Efes

Vincent Poirier y Edy Tavares, durante un Real Madrid - Anadolu Efes / EFE

Iker Kind

Anadolu Efes y Real Madrid se enfrentan este jueves en el Basketbol Gelisim Merkezi en la decimocuarta jornada de la Euroliga.

