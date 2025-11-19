Un Anadolu Efes lastrado por las lesiones, primera piedra de toque de la era Xavi Pascual 2.0

El Anadolu Efes será el primer rival encargado de poner a prueba al nuevo Barça de Xavi Pascual. El técnico de Gavá debutará en su segunda etapa en el banquillo del Barça contra el que precisamente era uno de sus pretendientes. Y es que los turcos no han tenido un inicio de temporada nada favorable. Actualmente ocupan la decimosexta posición en Euroliga con un balance de cuatro victorias y siete derrotas.

Igor Kokoskov, entrenador del Efes, aseguró en la previa que será un partido muy duro: "Nuestro rival tiene muchos jugadores experimentados. Tuvimos tres días para recuperarnos. Tenemos muchos lesionados, pero eso no es excusa. Necesitamos utilizar a todos los jugadores de nuestra plantilla y tenerlos a todos listos para jugar. Sabemos que el Barcelona es un equipo peligroso porque que cuenta con una plantilla experimentada", declaró el técnico serbio.

Kokoskov también habló de la llegada de Xavi Pascual al Barça y el impacto que puede tener en el encuentro: "Es una regla no escrita, pero cuando un equipo cambia de entrenador, siempre hay un aumento de energía en ese equipo. Están motivados para jugar su mejor partido".

El Efes llega en cuadro

Uno de los principales factores del mal inicio de curso de los turcos es, muy posiblemente, la mala suerte que están teniendo con los problemas físicos. Vincent Poirier y Georgios Papagiannis sufren lesiones de larga duración en la rodilla, aunque en el caso del francés se espera que pueda reaparecer antes de acabar la temporada. Ambas bajas limitan mucho la rotación interior del conjunto otomano.

Shane Larkin estará de baja unos dos meses / EUROLEAGUE

En el juego exterior, Rodrigue Beaubois y PJ Dozier llevan varios compromisos en el dique seco. A ellos se les ha sumado Shane Larkin, capitán y estrella del Efes. El internacional turco se lesionó en el primer cuarto del partido ante el Bayern de la semana pasada y estará alejado de las canchas unos dos meses. Su baja es un mazazo para Kokoskov.

Hombres como Isaïa Cordinier o Jordan Loyd deberán dar un paso adelante y asumir responsabilidades en el perímetro, ayudando al alemán Nick Weiler-Babb, si no quieren que su equipo pierda el tren de los de arriba en una Euroliga que no espera a nadie.