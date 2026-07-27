El Anadolu Efes da más recursos a un Pablo Laso que se la juega

Pablo Laso tiene una nueva ‘vida’ como entrenador del Anadolu Efes, aunque su gestión, en el arranque de la nueva temporada, especialmente en la Euroliga, estará bajo la lupa del conjunto turco, que ha decidido apostar por él de nuevo en esta campaña aunque parecía que sus malos resultados del pasado año le habían condenado.

De hecho, el equipo turco ya tenía un acuerdo con el italiano Luca Banchi para coger las riendas del equipo esta temporada, aunque unos problemas personales del entrenador transalpino le obligaban a seguir en Italia y por ello se fue al traste su fichaje.

Laso, consciente que tenía los dos pies fuera tras una primer año bastante decepcionante, tendrá ahora una nueva oportunidad y con una plantilla totalmente renovada por lo que la exigencia al técnico vitoriano será máxima.

El Andaolu Efes ha realizado algunos fichajes de postín, como los tres jugadores procedentes del AS Mónaco / BASKETNEWS

Sin estabilidad en el banquillo

Un club que no ha tenido precisamente demasiada estabilidad en el banquillo desde la salida de Ataman y los dos títulos consecutivos que logró con el cuadro otomano, uno de ellos, precisamente ante el Barça. Desde la salida del controvertido entrenador en 2023, han pasado por el banquillo del Anadolu varios técnicos y ninguno de ellos ha completado la temporada.

Erdem Can comenzó la temporada 2023-24 antes de ser reemplazado en febrero por Tomislav Mijatovic, asistente técnico de larga trayectoria en el club turco.El Efes mantuvo a Mijatovic al inicio de la siguiente temporada, para luego nombrar a Luca Banchi en enero.

A pesar del buen desempeño de Banchi en la segunda mitad de la temporada, el Efes le confió el puesto de entrenador a Igor Kokoskov, quien mantenía una estrecha amistad con el director general Ismail Senol. Sin embargo, Kokoskov solo duró unos meses, lo que llevó al Efes a elegir a Pablo Laso como su sustituto.

Laso sabe que la confianza en su gestión es limitada por lo que no puede fallar en el nuevo proyecto turco / ANADOLU

Fuerte inversión de fichajes

El club ha realizado una fuerte inversión en fichajes con la llegada de tres jugadores directamente del AS Mónaco, Jordan Loyd, Mike James y Mathew Strazel, que compartieron equipo de 2022 a 2025.

Por el camino se han quedado otros jugadores que hicieron historia en el club como su estrella, Shane Larkin, figura clave en la historia reciente del Efes o Rodrigue Beaubois, otro pilar del equipo durante muchos años, que no renovó su contrato.

Nick Weiler-Babb, uno de los fichajes más importantes del verano pasado, también se ha marchado junto con Vincent Poirier, Rolands Smits y Saben Lee. Una renovación importante con Laso todavía en el banquillo. Toda la presión para el vitoriano que debe revertir la situación del equipo, o de lo contrario, sus dias en el banquillo turco también parecen contados.