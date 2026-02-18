Ambición y locura para un Joventut que no renuncia a nada en la Copa del Rey

Cuando el sorteo para la Copa del Rey de basket puso en el mismo lado del cuadro al Joventut y a los vigentes campeones de Copa (Unicaja), ACB (Real Madrid) y Supercopa (Valencia Basket), hubo motivos de peso para pensar que la suerte había esquivado por completo al conjunto verdinegro en ese camino hacia la final.

Pero lejos de buscar excusas, la motivación no puede ser mayor en una Penya que promete exhibir su versión más luchadora en el Roig Arena. Los de Dani Miret abren la Copa el jueves (18h CET) ante el anfitrión, un Valencia Basket que contará con el apoyo mayoritario del pabellón, pero que deberá luchar ante esa maldición de los anfitriones y un torneo que el equipo que juega en casa no gana desde 2002, con la victoria de Baskonia en el Buesa.

"No queremos oír que somos un equipo veterano. Creemos que nuestros líderes tienen ese punto de locura suficiente como para ir allí y tener fuego en la mirada. Que todo el mundo vea que vamos a por el título. Tener la presión de ganar jugando en casa, con toda la responsabilidad que eso conlleva, también es una trampa. Nuestro plan es muy claro: ir a por la Copa desde el primer partido. ¿Que si vamos a disfrutar? Vamos a competir. Yo disfruto cuando competimos y cuando ganamos", comentó Miret en la previa. No hay que olvidar que el Joventut batió al conjunto de Pedro Martínez el pasado 8 de febrero por 90-87.

Dani Miret, durante el Media Day del Joventut previo a la Copa del Rey / Twitter: @Penya1930

Tomic, historia viva de la Copa

"Personalmente llego bien, creo que es mi 15ª participación. ¿El cuadro? Esto es la Copa, si quieres ganar un torneo tan corto con buenos equipos hay que ganar tres partidos ante rivales top", comentó a SPORT un Ante Tomic que llega al Roig Arena como el sexto jugador que más partidos ha jugado en la historia del torneo (31). El pívot croata es el segundo máximo reboteador histórico (193), el noveno anotador (344), el segundo con mayor valoración (441) y el cuarto taponador (22). "Fue un buen test para nosotros el partido ante Valencia de hace unos días para ver en qué podemos mejorar cuando nos enfrentemos a ellos. Vamos a ir con ganas de competir y no poner mucha presión sobre nosotros, simplemente ir a jugar un buen partido".

Ante Tomic, en un Penya - Valencia de esta temporada / ACB Photo - David Grau

La Penya se pone en manos de la veteranía y la clase de Tomic en la pintura, y en la explosividad y el talento de un Cameron Hunt que vivirá su segunda Copa tras haberse estrenado el curso pasado con Baxi Manresa, y que tampoco disimula su hambre y ambición en sus palabras. "No estoy nervioso, estoy con muchísimas ganas. Era un objetivo desde principios de temporada, y ahora que estamos aquí, el siguiente paso es ganar. Del año pasado recuerdo un ambiente increíble en Gran Canaria, es un torneo muy bonito, de los mejores que he jugado. ¿Valencia? Están haciendo un gran baloncesto tanto en ACB como en Euroliga, querrán vengarse de la última derrota ante nosotros, pero estamos con muchas ganas", explicó el '24' verdinegro.

Hunt, encantado en Badalona

"Me encanta estar en la Penya, me recibieron muy bien desde el primer día, los entrenadores me han hecho sentir muy cómodo en sus sistemas, la conexión con los compañeros es muy buena y eso nos ha puesto por encima de algunos equipos. Está siendo una de mis mejores temporadas y sí, seguramente estoy jugando mi mejor baloncesto y me siento muy bien en el Joventut y también en Badalona", compartió el escolta estadounidense.

A sus 32 años, Guillem Vives afronta su novena Copa del Rey, la cuarta con la Penya. "La experiencia de vivir este torneo es tremenda. Ese cosquilleo de nervios hace 10 años ya estaba desde el lunes de antes y ahora llega un poquito más tarde, pero es una competición muy especial para el jugador. Tenemos mucha ambición para jugar contra los mejores, sabemos que el primer partido es ante uno de los favoritos, pero cuanto más grande es el reto, más ganas tenemos. Si logramos ganar un primer partido de este nivel siempre te suma mucha energía para afrontar lo que viene", cuenta el director de juego verdinegro.

Guillem Vives, un líder dentro y fuera de la pista / ACB Photo - Aitor Bouzo

Vives quiere contagiar de su locura al grupo

"Yo voy con locura, hay que estar un poco loco para ganar títulos así y así vivo desde principio de temporada, con la locura de un título y ahora tenemos la primera opción. Si el grupo se contagia, y en parte es responsabilidad mía, y pensamos en ir como locos a por la Copa, eso es mucho poder para nosotros. En los días previos hay que trabajar en lo táctico, técnico, pero también en este punto psicológico de "no nos ganan", dijo Vives a SPORT. El Joventut abre la Copa contra el Valencia Basket el jueves 19 a las 18h (CET). En caso de avanzar a semifinales, descansaría el viernes y se vería las caras el sábado, en el mismo horario, ante el vencedor de la eliminatoria entre Real Madrid y Unicaja.