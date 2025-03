Álvaro Folgueiras, el gigante malagueño que brilla en la NCAA

Apunten su nombre, Álvaro Folgueiras. Con solo 19 años y 2,08 metros de altura, ha hecho historia en el baloncesto universitario estadounidense. Formado en el CB El Palo y la cantera del Unicaja, el alero andaluz ha sido nombrado ‘Player of the Year’ de la Horizon League con la camiseta de Robert Morris University (RMU), convirtiéndose en el primer jugador en la historia de los 'Colonials' en lograr este reconocimiento.

Folgueiras ha firmado una temporada espectacular, con promedios de 14,3 puntos, 9,3 rebotes, 3 asistencias, 1,5 robos y 1,1 tapones por partido. Además, ha mostrado una gran evolución en su tiro exterior, alcanzando un 42% en triples y un sólido 78% en tiros libres. Sus 12 dobles-dobles y los 35 puntos anotados contra Northern Kentucky han confirmado su impacto en la liga.

El alero ha sido nombrado tres veces Jugador de la Semana de la Horizon League y ha entrado en el All-League First Teamm, además ocupa el puesto 14 entre los mejores reboteadores (289) de la NCAA y el 12 en rebotes defensivos por partido (7,0).

"Álvaro Folgueiras es un monstruo en pista, es tan buen pasador como anotador. ¿Quieres que él tire a canasta o que pase? Siempre toma la decisión acertada", explica su entrenador Andrew Toole sobre el español.

Álvaro Folgueiras ya sabe lo que es brillar en grandes escenarios, pues ganó la medalla de plata con España en el Mundial Sub-17 de 2022. Ahora, triunfa en el baloncesto universitario de Estados Unidos, compitiendo en la Horizon League, una conferencia de la División I de la NCAA, fundada en 1979 y con sede en Indianápolis. Esta liga, que reúne a once universidades de la región de los Grandes Lagos y el sur del país, ha visto pasar a estrellas como Gordon Hayward o Kendrick Nunn, quienes también fueron premiados como los mejores jugadores. La NCAA, organización que regula el deporte universitario en EE.UU., cuenta con más de 1.200 instituciones y federaciones atléticas, garantizando el desarrollo de jóvenes talentos como Folgueiras.

Próximo reto: March Madness

Ahora, el malagueño afronta el March Madness, el mayor reto del baloncesto universitario, con la posibilidad de clasificar si su equipo se proclama campeón de conferencia. Con los cuartos de final a la vuelta de la esquina, el sueño sigue vivo. Mientras tanto, el malagueño mantiene la calma: "No se puede pensar en el año que viene. Carpe diem. El futuro crea ansiedad y el pasado crea depresión, tristeza y nostalgia. Vivo en el presente, pensar en entrenar mañana, con vistas a jugar el próximo partido y de ahí no salgo. Me va bastante bien pensar así, la verdad. El ritmo de competición es muy alto, no puedes ponerte a pensar demasiado"

El alero deja su futuro en el aire y no deja una respuesta clara:"No sé si me voy a ir o me voy a quedar, es que no lo sé . Pero sí trato de disfrutar el momento, porque ya no es solo baloncesto, sino la vida, no sabes cuándo te vas a encontrar un contexto así, de ser importante, el tener buena gente alrededor, que la gente confíe en ti, tener opciones de ganar cada partido, y ahora mismo estoy en un momento muy bueno como para poner a pensarme en el futuro"