Alpha Diallo se da una oportunidad en la NBA y deja plantado a Xavi Pascual

Alpha Diallo finalmente tendrá su oportunidad en la NBA. El alero francés ha acordado un contrato de un año con los Denver Nuggets por valor de 1,4 millones de dólares, según avanzaba el experto de la NBA Shams Charania de ESPN.

Un fichaje que no deja de resultar sorprendente, ya que Diallo tenía un acuerdo con Dubái este verano después que el Barça también estuviera tras sus pasos. Sin embargo, esos planes han cambiado, y el jugador de 29 años dejará atrás el baloncesto europeo para hacer su tan esperado debut en la NBA.

La trayectoria de Diallo hacia la NBA ha sido de todo menos convencional. Jugó baloncesto universitario en Providence de 2016 a 2020 antes de presentarse al Draft de la NBA de 2020, donde no fue seleccionado. Tras su etapa universitaria, Diallo decidió continuar su desarrollo en Europa. Se unió al Lavrio para la temporada 2020/21, donde rápidamente llamó la atención con sus actuaciones antes de ser fichado por el Mónaco.

El AS Mónaco lo relanza

Ese traspaso resultó ser un punto de inflexión en su carrera, ya que Diallo pasó las siguientes cinco temporadas con el club francés y se convirtió en una pieza clave del ascenso del Mónaco a la élite del baloncesto europeo.

La salida de Diallo marca el final de una exitosa etapa de cuatro años con el AS Mónaco, donde se consolidó como uno de los jugadores más fiables en ambos lados de la cancha del baloncesto europeo. Su llegada a la NBA se esperaba desde hacía tiempo, y el alero ahora da el siguiente paso en su carrera tras haberse afianzado como un jugador de referencia en la Euroliga.

Durante su etapa en el Mónaco, Diallo se convirtió en una pieza fundamental del ascenso del club, ayudando al equipo a competir al más alto nivel del baloncesto europeo y a alcanzar importantes logros en la Euroliga en varias ocasiones. Su versatilidad defensiva, su atletismo y su capacidad para influir en el juego sin necesidad de un rol de gran protagonismo lo convirtieron en uno de los jugadores más valiosos de la plantilla.