Alperen Sengun, la estrella de Turquía que enamora a Ataman: "Con él, ganaríamos a los Rockets"

Dos partidos, dos victorias. Turquía ha arrancado con buen pie en el Eurobasket, después de deshacerse de Letonia (73-93) y República Checa (92-78), y presenta candidatura para terminar como líder del Grupo A, algo que seguramente se dilucirá en la última jornada, en la que se medirán a la Serbia de Svetislav Pesic y Nikola Jokic.

Sin hacer mucho ruido, Turquía se ha presentado al Europeo con un roster más que interesante en el que destacan caras importantes de la Euroliga como el nacionalizado Shane Larkin, el exazulgrana Sertaç Sanli, o los jugadores de Panathinaikos Cedi Osman y Omer Yurtseven, que están bajo las órdenes del carismático Ergin Ataman tanto en su club como en la selección.

Shane Larkin es uno de los referentes de la selección turca / FIBA

Sengun, el gran líder de la Turquía de Ataman

Pero sin duda, gran parte de las expectativas de Turquía en el Eurobasket están puestas en el buen rendimiento de Alperen Sengun, el interior de 23 años y que ya es una de las referencias de los Houston Rockets, así como uno de los mejores europeos de la NBA. En las dos últimas campañas en la liga americana, ha promediado unos 20 puntos por partido, y el pasado mes de febrero fue All-Star.

El desembarco de Sengun en el Eurobasket ha sido realmente positivo, y tras anotar 16 tantos en la jornada inaugural ante Letonia, elevó su anotación hasta los 23 puntos en la victoria ante Chequia, a los que le añadió 12 rebotes y nueve asistencias para 40 créditos de valoración, la segunda más alta en lo que va de torneo tras los 42 logrados por Luka Doncic en la derrota ante Polonia. Todo ello con una buena carta de tiro en lo que va de torneo: 15 de 21 en tiros de campo, y un 75% desde la línea de personal (9/12).

Unos números de 'MVP'

Con ese rendimiento, Sengun está promediando dobles figuras gracias a los 19,5 puntos y 10 rebotes por encuentro que registra. En esa batalla reboteadora, empata con Neemias Queta, Nikola Vucevic o Nikola Jokic, en una tabla que de momento lidera el islandés Tryggvi Hlinason gracias a las 14 capturas que obtuvo en la jornada inicial. Pero lo asombroso en Sengun es que en los dos primeros partidos, también registra ocho asistencias por duelo: tan solo el exazulgrana Rokas Jokubaitis mejora esas cifras (nueve por encuentro) tras las dos primeras jornadas.

Unos números excelentes para el líder de Turquía, y cuya actuación hasta el momento ha generado un comentario con cierta polémica pero tan característico del bueno de Ataman, reconocido por el gran baloncesto que practican sus equipos, pero también por algunas genialidades que salen de su boca.

Alperen Sengun coqueteó con el triple doble en la victoria de Turquía ante Chequia / FIBA

El reto de Ataman a los Rockets si Sengun jugase en Panathinaikos

¿La última? Afirmar que con Sengun en Panathinaikos, serían capaces de derrotar a su actual equipo en la NBA, los Rockets. "Que me den a Alperen Sengun para Panathinaikos. Seremos capaces de ganar a Houston Rockets, les ganaríamos 100% seguro", comentó en rueda de prensa esbozando una gran sonrisa. Un Ataman que en 2021 dijo que su Anadolu Efes sería capaz de jugar los playoff de la NBA "con un par de estrellas", o que en este 2025, tras perder ante el Barça en el Palau por 82-73, justificó la derrota diciendo que "sus jugadores no estaban preparados para jugar a fútbol americano".

Este sábado, Turquía se mide a Portugal a partir de las 20:15h (CET). Jugará el lunes a las 13:45h (CET) ante Estonia, y cerrará la fase de grupos el miércoles (20:15h CET) ante Serbia. Un partido con el gran aliciente de ver ese enfrentamiento en pista entre Sengun y Jokic, y porque no, entre Ataman y Pesic en los banquillos.