¡Un All-Star de la NBA se ofrece a Olympiacos!

A falta de menos de una semana para el inicio de la Euroliga, siguen sonando jugadores para unirse a plantillas europeas. Curiosamente, muchos de ellos proceden de la NBA, que cada vez se está abriendo más a probar suerte en el 'Viejo Continente' y ve con más buenos ojos formar parte de plantillas de nivel Euroliga. Es el caso de Isaiah Thomas.

El dos veces 'All-Star' de la NBA, en los años 2015 y 2017, está buscando una nueva oportunidad fuera de la liga norteamericana. En un post de Instagram, en el que aparecía una frase de Bartzokas, entrenador de Olympiacos, pidiendo un base con urgencia para la próxima temporada, Thomas respondió con el 'emoji' de dos ojos. Una manera sutil de ofrecerse para el puesto.

Una propuesta sorprendente, teniendo en cuenta que Isaiah Thomas nunca ha jugado fuera de Estados Unidos. Cuando empezó en el baloncesto de manera profesional, ya lo hizo defendiendo los colores de los Sacramento Kings, donde pasó un total de tres temporadas para luego desembarcar en los Phoenix Suns.

Sin embargo, Isaiah alcanzaría su 'prime' baloncestístico en su próximo destino: los Boston Celtics. Allí se convertiría en el faro del equipo durante varias temporadas, y sus actuaciones lo consagrarían como un digno All-Star. Durante la temporada 2015, promedió 22,2 puntos y 6,2 asistencias por partido, incrementando sus números en los playoffs, con 24,2 puntos por encuentro.

Thomas lleva sin jugar un partido como profesional en la NBA desde la temporada 2023/2024, aunque disputó 14 partidos este pasado curso en la G-League, defendiendo a los Salt Lake City Stars. Actualmente, a sus 36 años, considera que es el momento de cruzar el charco y retirarse en un ambiente competitivo como es Europa.

Isaiah Thomas sumó 29 de sus 52 puntos en el último cuarto: mejor marca de la franquicia (Año 2016) / AFP

Durante sus años en Boston, fue uno de los mejores bases de la NBA. No solo eso, sino que se convirtió en uno de los jugadores favoritos de la franquicia de la historia reciente y de los más populares en no ganar un anillo con la entidad. Con su llamativo 1,75 de altura, todavía se ve capacitado para realzar su carrera unos años más y demostrar al mundo que tiene talento en sus manos.

Grandes números en la G-League

En sus últimas apariciones en la G League, promedió un total de 29,1 puntos y 5,6 asistencias por partido, con una presencia de 30 minutos en pista. Unos números que evidencian su capacidad física y anotadora en contextos menos exigentes. También es un seguro desde el triple, donde dejó un enorme 41% de acierto en prácticamente diez intentos por encuentro. Casi nada.

Olympiacos está en busca de un base que cubra la lesión de Keenan Evans, su principal organizador, que ha vuelto a sufrir de la rodilla. Había sonado como sustituto un 'ex NBA' como Frank Ntilikina, que actualmente juega en Partizan, pero el comentario de Isaiah Thomas puede haber despertado otra necesidad en el conjunto griego, además de la negativa del jugador francés a unirse a los de El Pireo.