Alina Iagupova se incorpora a la pretemporada del Valencia Basket

Rubén Burgos suma un nuevo refuerzo a la pretemporada con la llegada de Alina Iagupova a València. La ucraniana, que tenía permiso del club, se suma así al equipo que afrontará a final de mes el primer título de la temporada con la disputa de la Supercopa LF Endesa, ya que las ausentes actualmente no llegarán a tiempo.

Iagupova cumplirá su tercera temporada en el Valencia Basket, club al que llegó en la segunda parte de la temporada 2023-24 tras la salida del club de la australiana Rebecca Allen.

Y es tras la llegada de Alina, faltan solo por unirse al grupo la base Cristina Ouviña, que continúa con su trabajo individual tras haber sido madre el pasado mes de junio, y Leo Fiebich, que se incorporará cuando acabe su participación en la WNBA, en la que está brillando con los New York Liberty. Ninguna tiene una fecha cerrada para unirse al equipo.

Burgos tiene ahora a su disposición a las bases Leticia Romero y Marija Lekovic, a las exteriores Queralt Casas, Elena Buenavida, Iagupova, Tanaya Atkinson y a las interiores María Araújo, Raquel Carrera, Awa Fam, Kayla Alexander.

Refuerzos del vinculado

Además, el técnico cuenta con jugadoras que compaginan el primer equipo y el equipo vinculado, La Cordà Paterna, como son, entre otras, Paula Sarabia, Irene Broncano y Marina Bleda para completar entrenamientos y convocatorias.

Regreso de Buenavida

Por otra parte, Elena Buenavida está entrenando ya con el grupo después de haberse perdido el primer partido de la pretemporada ante el Joventut por unas molestias físicas.