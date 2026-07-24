Alicia Flórez y María Conde, novedades en la lista para preparar el Mundial de Berlín

Alicia Flórez, María Conde y la debutante Marta García son las novedades en la lista de convocadas por Miguel Méndez, seleccionador español de baloncesto, para preparar el Mundial de Berlín, que se disputará del 4 al 13 de septiembre, con una base formada por las subcampeonas de Europa el pasado verano.

La convocatoria, revelada este viernes por medio de un vídeo generado por Inteligencia Artificial (IA) en el HM Hospitales Sanchinarro, está formada por 21 jugadoras, de las cuales sólo 12 serán elegidas para el Mundial. En ella, también destacan figuras con experiencia en 'La Familia' como María Conde, Maite Cazorla o Megan Gustafson, tres piezas clave que se perdieron el pasado Eurobasket por lesión, en un grupo que contará con 5 jugadoras de la WNBA.

Continuidad

La lista la completan el equipo que fue plata el pasado Eurobasket, con la capitana Alba Torrens, jugadora con más internacionalidades del equipo, Mariona Ortiz, lyana Martín, Aina Ayuso, Elena Buenavida, Helena Pueyo, Andrea Vilaró, Irati Etxarri, Raquel Carrera, Awa Fam, Paula Ginzo y María Araújo.

España, que volverá a una Copa del Mundo ocho años después de su última participación, debutará en Alemania el próximo 4 de septiembre ante la selección anfitriona en el Grupo A, completado con Japón y Mali.

Preparación larga

La concentración comenzará la próxima semana en Madrid para preparar cinco amistosos en agosto, correspondientes a la gira de preparación 'Volvemos a soñar', justo antes de la cita internacional.

El primero de ellos será Alemania, el 15 en Luisburgo (Alemania); después ante Nigeria y Bélgica, el 21 y 23 respectivamente, en Tenerife; y, por último, ante Mali y China, el 29 y 30 en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde coincidirán con la selección nacional masculina.

Al igual que en la última lista de Chus Mateo, el equipo femenino contará con hasta cinco jugadoras procedentes de la liga estadounidense WNBA, como Fam, Carrera, Flórez, Conde y Gustafson, quienes se incorporarán más tarde a la concentración debido a sus compromisos con sus respectivos clubes de Estados Unidos.

España, subcampeona de Europa, junto a Francia, subcampeona olímpica, Bélgica, actual campeona continental, y Australia, bronce olímpico y en el pasado Mundial, se postulan como las claras aspirantes a derrotar a la 'invencible' Estados Unidos, que lleva 20 años sin perder un partido en un gran torneo internacional y ganó el oro en los últimos cuatro Mundiales.

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La selección española cosechó su mejor puesto histórico en 2014, en el que quedó en segunda posición. En su última participación, en Tenerife 2018, se hizo con el bronce.