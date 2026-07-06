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BALONCESTO

Álex Reyes, primer refuerzo del ASISA Joventut 2026-27

El alero firma por dos temporadas más una tercera opcional con la Penya. Llega un tirador contrastado en la ACB al proyecto verdinegro 

Álex Reyes deja Manresa para enrolarse en el nuevo proyecto del ASISA Joventut

Álex Reyes deja Manresa para enrolarse en el nuevo proyecto del ASISA Joventut / JOV

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

El ASISA Joventut Badalona y Álex Reyes han llegado a un acuerdo para que el alero defienda la camiseta verdinegra en un contrato de dos temporadas fijas y una tercera opcional.

Álex Reyes (Cáceres, 17/12/1993) es un jugador consolidado en la Liga Endesa, capaz de aportar experiencia, solidez y versatilidad al juego exterior. El alero palentino viene de hacer su mejor temporada en la ACB, donde ha cerrado el curso con 13'3 puntos, 5'2 rebotes y un magnífico 39'9% en triples.

Reyes destaca por su capacidad para abrir el campo con el lanzamiento de tres puntos, el trabajo sin balón y una gran lectura del juego, unas cualidades que encajan con la identidad competitiva y el estilo de juego verdinegro.

De Manresa a Badalona

Formado en las categorías inferiores del Valladolid, donde debutó en ACB con 17 años, el caso de Reyes es el de un jugador que ha trabajado duro para llegar al máximo nivel. Temporadas en EBA, LEB Plata y LEB Oro antes de firmar el año 2020 por el Bilbao Basket, donde jugó cuatro años antes de fichar por el BAXI Manresa. En total, 196 oficiales en la Liga Endesa antes de llegar a Badalona.

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Ha sido esta temporada donde se ha consolidado como uno de los aleros nacionales más fiables de la competición. La llegada de Álex Reyes refuerza el perímetro de la Penya con un perfil experimentado y comprometido, que aportará equilibrio, trabajo y un salto de calidad a la plantilla.

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