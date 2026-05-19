Álex Reyes abandonará el Baxi Manresa y suena para el ASISA Joventut

Álex Reyes ha sido uno de los jugadores nacionales más destacados en la Liga Endesa durante la temporada. Uno de los pilares de BAXI Manresa, que seguirá un año más en la competición y no se ha quedado excesivamente lejos de los puestos de playoffs. Ahora, todo hace indicar que abandonará el club para probar otra aventura en España.

El tirador español promedia esta temporada en liga regular un total de 13,6 puntos y 5,1 rebotes por encuentro. Además, goza de un porcentaje superior al 40% en los lanzamientos de tres y un 13,5 de valoración media. Su gran nivel en la competición ha despertado el interés de clubes como Unicaja y ASISA Joventut, aunque las ofertas sean muy distintas.

Darío Brizuela y Álex Reyes, en el partido de la primera vuelta de ACB / ACB Photo - Joaquim Alberch

Y es que el club entrenador por Ibon Navarro ha ofrecido una cantidad mayor de dinero a BAXI Manresa por los servicios del jugador, que depositará la cláusula de salida y aceptará una de las propuestas. Sin embargo, los de Badalona pujarán fuerte para hacerse con un jugador que mejoraría la amenaza exterior en Badalona.

Reyes había renovado con el BAXI Manresa para las siguientes dos temporadas. Un acuerdo que se produjo en el mes de febrero, pero que no servirá para impedir su marcha este verano. Esta temporada es la segunda del alero de Cáceres en la capital del Bages, después de haber hecho carrera en la LEB Plata y LEB Oro.