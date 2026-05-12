Álex Mumbrú, seleccionador alemán de baloncesto: "Estoy convencido de que el proyecto del Barça terminará muy bien"

Álex Mumbrú (Barcelona, 1979) está preparado para su siguiente paso en su trayectoria deportiva. Tras una carrera como jugador de más de 20 años vistiendo las camisetas de Joventut, Real Madrid y Bilbao Basket, el catalán cambió el balón por la pizarra hace ya casi una década.

No hace tanto, Mumbrú era uno de los mejores aleros de la Liga Endesa y uno de los integrantes de aquella generación dorada de 'La Familia', con la que compartió tantas alegrías verano tras verano. El tiempo pasa, y Álex visita la redacción del SPORT como seleccionador alemán y con el título del Eurobasket ya en su palmarés.

Ahora, y tras quedar cada vez más atrás aquella pancreatitis que le tuvo hospitalizado el pasado verano más de un mes, Mumbrú pasa página y desvela en SPORT la voluntad que tiene, de cara a la próxima temporada, de alternar su cargo como seleccionador germano con el banquillo de algún equipo.

¿Cómo estás, cómo te trata la vida?

La verdad es que bien, viendo mucho baloncesto, como seleccionador tienes mucho menos tiempo en pista y más tiempo para ver partidos y ver a los jugadores y hablar con ellos, pero bien, bien, contento.

¿Resides actualmente con la familia en Barcelona? ¿Viajas mucho a Alemania?

Sí, la verdad es que en Barcelona tienes mucha combinación para ir a Alemania. En dos horas estás allí. Y sí, estamos al final en casa, que es Barcelona, donde yo me crié y me voy desplazando. Hay que pensar que no todos los jugadores están en Alemania, algunos que están, por ejemplo, en Partizan, Zalgiris, algunos en Estados Unidos, que he estado hace nada allí.

Álex Mumbrú visitó la redacción de SPORT / Ari Lucena

¿Se hace larga la temporada y la espera para dirigir a la selección en las diferentes ventanas FIBA?

Llegué a un acuerdo con la selección y les dije que al principio había que conocer bien todos los clubes de Alemania, todos los directores deportivos, todos los jugadores, hablar con ellos y que necesitaba un tiempo para poder hablar con todos. Ahora ya tienes un poco tu staff todo preparado, y sí que es cierto que te pica, ya tienes ganas de estar en el día a día, de entrenar a un equipo y es algo que seguramente no tarde mucho en decidir un buen proyecto para poder compaginar.

La voluntad de Mumbrú para la próxima temporada

¿Te gustaría en un futuro próximo alternar el cargo de seleccionador con el de primer entrenador de un equipo?

Sí, al final tienes energía, yo al principio quería conocer un poco todo, cómo funciona la Federación, hablar con los jugadores, tener confianza con ellos, porque si no apareces es difícil poder conseguir títulos importantes. Son muy pocos días de entreno y necesitas tener un poco de comunión entre los jugadores y el entrenador para que todo funcione un poco bien. Ese plazo ha estado bien para poder hacerlo todo, para poder hacer las ventanas, para poder clasificarnos en el Eurobasket y ahora con ganas de coger un proyecto que no sea cualquier cosa, pero sí con un proyecto con ganas de hacerlo bien.

La pancreatitis que sufriste el último verano ya es cosa del pasado...

Sí, la verdad es que es algo que lo tengo un poco ahí en el olvido, porque si no durante una época parecía el eterno enfermo, todo el día hablando de lo que pasó (ríe). Fueron momentos complicados, muy duros, en los que lo pasas realmente mal y que tardas en recuperar. Pero ya llevo muchos meses bien ya con mi peso, sin ningún problema y feliz de poder estar solo hablando de baloncesto.

Con el paso del tiempo, ¿has podido saborear la conquista del Eurobasket?

Era una cita complicada. Todo el mundo sabe que el Eurobasket es complicado porque te encuentras a selecciones muy competitivas. Alemania solo había ganado el del 93 con Svetislav Pesic, entonces era algo que era ansiado. Habían sido campeones del mundo, pero no habíamos conseguido el Eurobasket. Era algo en el que teníamos, no quiero decir mucha presión, pero sí mucho foco puesto en hacerlo bien. Está claro que justo antes de dar la lista tuvimos alguna baja de última hora y alguna lesión que provocó que faltara un jugador importante que sí que había estado en el Mundial. Conseguimos hacer buena química, entrenamos muy bien, nos preparamos bien y conseguimos ganar.

Álex Mumbrú se alzó con el Eurobasket / FIBA

Su llegada a Alemania

Alemania venía de ganar el Mundial con Gordon Herbert y tras su salida, apostaron por ti. ¿Cómo se dio?

Contactaron conmigo y con mi representante, tuvimos una reunión, hablamos con ellos, sé que no era el único. Es una selección atractiva por los jugadores que tiene, muchos jugadores NBA, campeones del mundo, semifinales olímpicas. Nuestras entrevistas fueron bien porque al final acabé siendo el seleccionador y un día me llamaron para tener la última y ver cómo vería yo el llevar a la selección. Tenía la experiencia de haber sido jugador en la selección española y sabía un poco qué era lo que se necesitaba o qué era lo que nosotros habíamos vivido en aquella época y me ayudó mucho.

Hablamos de una de las generaciones más talentosas en la historia del baloncesto alemán, que además ha podido aprovechar esa calidad para lograr Mundial y Europeo...

Tengo suerte de poder entrenar a unos jugadores de alto nivel, tenemos siete jugadores NBA. Por ejemplo, en la última ventana, entre jugadores NBA, Euroliga y College tenía sin poder convocar a 23 jugadores, que es mucho, son muchos jugadores. Me recuerda un poco a la España en la que yo estuve, hace poco o hace unos meses escuché a Tony Parker diciendo que tendría más medallas si no hubiera sido por la España de Pau Gasol. Fueron épocas en las que ganábamos todo, llegamos a las finales, que era muy difícil. Y esta Alemania tiene muchos jugadores con mucho talento, está haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo y hay selección para muchos años.

El director del SPORT, Joan Vehils, junto a Álex Mumbrú / Ari Lucena

¿Qué tal es Dennis Schröder?

Es de los mejores bases porque es de los pocos bases FIBA que ha estado en Estados Unidos mucho tiempo en la NBA. Él, por su físico, por su carácter, por su manera de ser, ha sido capaz de llegar allí y jugar en muchos equipos y jugar minutos importantes y ahora, por ejemplo, estar jugando el playoff. Lo bueno que tiene y lo que más nos entendemos es que los dos somos muy ganadores y muy competitivos. Es la primera regla para poder crear un hilo de confianza. Y luego, es cierto que se comenta a veces sobre su carácter. Yo no he tenido ningún problema con él, desde el primer día hemos tenido buen feeling. Era un poco la extensión mía en pista porque es un poco el base, es nuestro capitán y encima es uno de nuestros referentes. Y la verdad es que no me ha pasado nada de lo que a lo mejor la gente puede pensar. Es un grandísimo compañero, es un buen jugador, es competitivo. Lleva a sus compañeros al máximo porque, como él cada día va al máximo, exige que sus compañeros también lo estén y eso se agradece como entrenador. Estoy encantado con él y sin ningún problema.

Y Franz Wagner ya es una estrella NBA con tan solo 24 años. ¿Podemos estar ante uno de los mejores jugadores europeos en la historia de la NBA?

Ya es una de las estrellas de la liga, es un extraterrestre, un jugador de 2,08 metros que juega al '3', que tira, que puede botar, que juega pick and roll, que defiende, que es grande, que hace todo. Yo que cuando jugaba era un '3', no es que me vea reflejado en él, pero pienso que esta es la nueva versión de lo que pudimos hacer un poco. Es un jugador con un talento increíble, con las cosas muy claras, un trabajador incansable y no hay sorpresa si digo que va a ser uno de los jugadores que más va a dominar la NBA en los próximos años.

Su retiro del baloncesto

¿Echas mucho de menos ser jugador de baloncesto?

Lo que me gustaba era estar en la pista, estar jugando y ahora que estoy un poquito más fuera, solo en verano, o en ventanas y luego en verano, pues lo echo de menos. Mi etapa acabó, ya mi cuerpo me pedía parar, paramos y he tenido la suerte de poder seguir enlazado al baloncesto y no lo echo de menos. La realidad es que no lo echo de menos porque el sufrimiento lo tengo y la tensión que tienes antes de un partido la sigo teniendo igual.

Álex Mumbrú, en un partido ante el Barça / Valentí Enrich

¿Cómo llegó el basket a tu vida?

Empecé en el Sese, al lado de mi casa. Mi padre me llevó, me apuntó a un campus y a partir de ahí fue creciendo todo. Sin destacar mucho, me fichó el Joventut de Badalona, allí pasé mis mejores años. Tuve la suerte de coincidir con Miguel Nolis, que sacó la mejor versión de mí y trabajamos mucho con muchos jugadores para poder llegar al primer equipo. Las casualidades, al final llegas al primer equipo y a partir de ahí es como más fácil o más conocido, vas a la Penya, vas al Madrid, vuelves a la Penya, acabas en Bilbao. Es cierto que solo he estado en tres clubes como jugador, pero contento y orgulloso de las camisetas con las que estuve.

Joventut, Madrid y Bilbao. Tres equipos en una trayectoria profesional de más de 20 años. ¿Qué dirías de cada equipo?

La Penya es mi casa, donde me enseñaron todo y donde crearon no solo un jugador, sino una persona también. El Madrid, que fue el segundo equipo, es la competitividad al máximo nivel, no se puede perder nunca y era ganar, ganar y ganar. Y luego Bilbao, mi segunda casa, donde pasé mucho tiempo como jugador, donde conseguimos cosas muy bonitas, donde tocamos el cielo, también el infierno. Me marcó mucho en mi carrera deportiva, no solo ya por eso y porque luego fui entrenador allí, sino por todo lo que vivimos. Hubo momentos en los que tuvimos que estar muy juntos con la afición y aguantar muchas cosas para que el club siguiera, y ahora me siento un poquito parte de Bilbao siempre.

Álex Mumbrú visitó la redacción del diario SPORT / Ari Lucena

¿Pudo jugar Mumbrú en el Barça?

¿Hubo alguna posibilidad de poder jugar en el Barça?

No, la verdad es que no. Tenía un representante en aquel entonces que era Gorka Arrinda y es cierto que me vino a fichar el Madrid, pero el Barça en aquel entonces no vino a ficharme. Al final vas al equipo que quieres competir al máximo nivel y al que te quiere.

Y fue dejar de jugar y cambiar al poco tiempo el balón por la pizarra. ¿Tenías muy claro que querías ser entrenador de baloncesto?

Me fui sacando los títulos que necesitas para entrenar al máximo nivel en ACB o a nivel FIBA mientras era jugador. Los veranos que no iba con la selección, porque por edad ya no tocaba y ya no estaba para rendir para la selección, aproveché para estudiar, para sacarme los títulos y para prepararme. No tenía pensado cómo iba a acabar y tenía alguna oferta de un equipo ACB para ser asistente. Cogí mis cosas, me fui para casa con el drama de Bilbao del descenso, no era la mejor manera de retirarse. Al cabo de semanas me llamó Bilbao, me lo pensé, hablé con mi familia, acepté, fuimos para allí y conseguimos ascender otra vez al Bilbao donde se merece estar, que era ACB. Pasaron unos años muy buenos jugando Copas del Rey, Europa, la BCL. Y la verdad es que estuvimos muy bien. Creo que esa época se terminó, me tenía que ir, la gente ya se había cansado de mí, creía. En Bilbao tengo una relación especial con el club y con la gente de allí y era mejor irme. Y así fue.

Álex Mumbrú visitó la redacción de SPORT / Ari Lucena

El buen trabajo hecho en Bilbao te llevó a Valencia y a disputar la Euroliga...

Fue un paso rápido, estoy contento y orgulloso de haber formado parte del Valencia Basket. Estábamos ya a las puertas del Roig Arena con un proyecto que llevaba muchos años ya de jugadores y que ya estaban en su última época. Fueron momentos complicados en los que aprendí mucho, en los que estoy súper orgulloso a Valencia y el trato que recibí. Intentas dar lo mejor, las cosas no salieron todo lo mejor que uno quiere, pero bueno, estuvimos dos años en Euroliga compitiendo.

¿Cómo has vivido la evolución del Barça estos años y cómo ves el proyecto?

Hubo un proyecto muy claro con Saras (Jasikevicius) con un presupuesto importante, viene Mirotic y crean un proyecto ganador que consigue estar en lo más alto de Europa e incluso de la ACB. Como no todo es eterno, los proyectos acaban y empiezan otros. A lo mejor llega ese proyecto con una bajada de presupuesto en un momento un poquito más delicado en la parte económica del Barcelona y en el cual el baloncesto sale un poco más afectado. Cuando buscas el entrenador que sea capaz de llevar el proyecto, los jugadores, pues no siempre la aciertas a la primera, hay que ir poco a poco, hay que ajustar presupuestos y no es fácil. Han pasado momentos un poquito más complicados a nivel presupuestario, que al final es el que marca el nivel en el que vas a estar de competitividad. Pero el Barça es el Barça y siempre está en el máximo nivel, siempre está compitiendo por todo, Copa del Rey, Euroliga, ACB, están los play-offs. Yo creo que el Barcelona a lo mejor puede estar uno o dos años formando su proyecto, pero estoy convencido de que van a acabar muy bien.

La opinión de Mumbrú sobre Pascual

¿Qué opinión tienes de Xavi Pascual?

Xavi es uno de los mejores, no porque lo diga todo el mundo, sino porque es algo obvio. Es un entrenador tácticamente muy exigente, muy exigente con sus jugadores y uno de los entrenadores más importantes del Barça, junto con Aíto García Reneses. Ha llegado a un equipo que no ha hecho él o que no ha venido un poco a su perfil, a intentar acabar lo mejor posible esta temporada o intentar competir por títulos. Las lesiones no les están acompañando y al final cuando hay lesiones todo el mundo sufre, y lo sé bien porque a mí me pasó en Valencia, y es complicado cuando tienes muchas lesiones el poder competir cada día. Seguro que es capaz de estar muchos años y hacer un equipo competitivo.

Xavi Pascual, junto a Álex Mumbrú en las finales de la ACB de la temporada 2010-11 / JOAN IGNASI PAREDES

¿Qué futuro le auguras al Barça en la ACB?

Valencia y Real Madrid están muy fuerte, pero ¿por qué no? A veces el cansancio de la Euroliga te puede machacar un poco, pero cuando te juegas la Liga ACB, la Euroliga ya se habrá acabado y pueden estar recuperando. Incluso Murcia, al final no puedes dejar ningún equipo por vencido antes de empezar un play-off, cuando empieza el play-off todo el mundo se resetea y si te has estado preparando bien o a lo mejor has tenido muchos problemas de lesiones y justo ese momento es en el que empiezas a estar mejor... por supuesto el Barça tiene opciones de competir por la Liga ACB.

¿Mantienes relación con algún jugador de la plantilla?

Tengo relación con exjugadores que fueron amigos míos como (Juan Carlos) Navarro, hablo con Xavi (Pascual) y tengo algo de relación con. Pero yo ya estoy en otra época de jugadores, no es aquello de tener un trato diario.

Álex Mumbrú, seleccionador alemán de baloncesto / Ari Lucena

Dani Miret está haciendo un gran trabajo en el Asisa Joventut...

Han hecho un gran trabajo para conseguir tener un equipo como el que tienen, seguramente también con el apoyo de Grifols para tener un presupuesto importante. Ricky Rubio es una pieza fundamental, es como tener un entrenador en pista y es un jugador determinante en muchas facetas del juego. Tienen muchos jugadores importantes como Ante Tomic, Simon Birgander o Cameron Hunt. Están bien entrenados por Dani (Miret) con las cosas claras, haciéndolo bien. Siempre los miro de reojo porque salí de allí, es el club en el que he estado y me he formado, me hubiera hecho ilusión que estuvieran en la Final Four de la BCL y ahora les queda competir en la ACB.

¿Cómo estás viviendo esa aventura televisiva en DAZN?

De vez en cuando voy a transmitir partidos, intento aportar lo poco táctico que puedas meter dentro de un partido, al final voy a ver el partido igual y lo comentas, estás en televisión. Agradecido a DAZN por contar conmigo y así la gente puede ver también alguna parte táctica, no del baloncesto total, porque a lo mejor hay cosas que no entendería todo el mundo, pero sí hacer una retransmisión un poquito más divertida.