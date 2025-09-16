Álex Mumbrú, hospitalizado tras ganar el Eurobasket

El seleccionador de Alemania, el español Álex Mumbrú, no ha podido participar en las celebraciones de su equipo que este domingo se proclamó campeón del Eurobasket. El exjugador no pudo viajar con la expedición alemana desde Riga (Letonia) donde se disputó la final, y se dirigió directamente a Barcelona para pasar una revisión médica, después de haber sufrido una pancreatitis (una inflamación súbita del pancreas) durante el campeonato.

Las pruebas en Barcelona han revelado que el técnico no se ha ha recuperado de dicha enfermedad y deberá permanecer ingresado durante al menos dos semanas. Superado ese tiempo, deberá someterse a una operación para extirpar la vesícula, según avanzó 'Mundo Deportivo'.

Mumbrú empezó a sentir síntomas de la enfermedad nada más llegar a Tampere (Finlandia) donde Alemania disputó la fase de grupos del Eurobasket. En ese momento ya tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario donde permaneció varios días, para reincorporarse al equipo ya en la segunda fase, que se disputó en Riga, aunque regresó visiblemente mermado físicamente. Ante la situación, fue su segundo, Alan Ibrahimagic, el que continuó dirigiendo al equipo mientras el español se mantenía en el banquillo.

Ahora deberá mantenerse al margen de la competición durante un tiempo, mientras se recupera completamente de su pancreatitis y de la posterior operación.

Alemania finalizó la fase de grupos como primera del Grupo B, con pleno de victorias por delante de Lituania. En octavos doblegó a Portugal por un claro 85-58 y en cuartos confirmó su papel de favorita tras doblegar a la Eslovenia de Luka Doncic por 99 a 91. En semifinales, el combinado germano se deshizo de Finlandia (98-86) para darse cita en la final ante la revelación del torneo: Turquía.

En un duelo de poder, Alemania consiguió alzar el título ganando por 83-88 para convertir a Mumbrú en el primer técnico español en ganar el título continental, además de ser uno de los pocos privilegiados que lo ha ganado como jugador y como entrenador tras celebrar también el título en 2009.