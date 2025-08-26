EUROBASKET
Àlex Mumbrú hospitalizado a un día del Eurobasket
El técnico español se perderá el primer partido que Alemania disputa ante Montenegro
La federación alemana ha emitido un comunicado donde daba a conocer que Àlex Mumbrú, quien desde el año pasado es el primer entrenador de la campeona del mundo, fue ayer hospitalizado como medida de precaución debido a una infección aguda. Mumbrú está recibiendo tratamiento hospitalario y se encuentra mejor. El técnico español sin embargo, no podrá estar en el primer partido del Eurobasket que los alemanes disputan ante Montenegro este próximo miércoles a las 15:30h.
Alemania, quien se sitúa en el grupo B junto a selecciones como Lituania, Finlandia o Suecia y es una de las principales candidatas a proclamarse campeona de Europa. Los alemanes, además, son los vigentes campeones del mundo, título que lograron en el último Mundial de 2023
A día de hoy no se sabe con certeza cuando podrá regresar Mumbrú. Su ayudante, Alan Ibrahimagic, tomará las riendas del equipo durante la baja del técnico español.
