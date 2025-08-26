Suscripción

Àlex Mumbrú hospitalizado a un día del Eurobasket

El técnico español se perderá el primer partido que Alemania disputa ante Montenegro

Álex Mumbrú, el día de su presentación como nuevo seleccionador de Alemania.

Álex Mumbrú, el día de su presentación como nuevo seleccionador de Alemania. / EFE

Joan Fonollà

La federación alemana ha emitido un comunicado donde daba a conocer que Àlex Mumbrú, quien desde el año pasado es el primer entrenador de la campeona del mundo, fue ayer hospitalizado como medida de precaución debido a una infección aguda. Mumbrú está recibiendo tratamiento hospitalario y se encuentra mejor. El técnico español sin embargo, no podrá estar en el primer partido del Eurobasket que los alemanes disputan ante Montenegro este próximo miércoles a las 15:30h.

Alemania, quien se sitúa en el grupo B junto a selecciones como Lituania, Finlandia o Suecia y es una de las principales candidatas a proclamarse campeona de Europa. Los alemanes, además, son los vigentes campeones del mundo, título que lograron en el último Mundial de 2023

A día de hoy no se sabe con certeza cuando podrá regresar Mumbrú. Su ayudante, Alan Ibrahimagic, tomará las riendas del equipo durante la baja del técnico español.

