Alex Abrines revela su lado más 'friki': Fan absoluto de 'El Señor de los Anillos' y casa tematizada

Desde hace unos años se dice que los que antes eran considerados 'raritos', ahora son los que dominan el sector del ocio. Ser un 'friki' a día de hoy ya no es algo de lo que uno quiera ocultarse, sino que trata de mostrarlo a los cuatro vientos, orgulloso de sus gustos.

Lo que muchos no saben es que el exjugador de baloncesto del FC Barcelona, donde fue capitán, o de Oklahoma City Thunder en la NBA, es un verdadero aficionado a una de las franquicias que más gente tiene detrás: 'El Señor de los Anillos'.

Àlex Abrines, durante el homenaje que ha recibido antes del inicio del clásico de la Euroliga en el Palau Blaugrana. / ·

Así lo ha revelado en el pódcast 'Puente Banana', donde también ha desvelado que en su luna de miel no pudo estarse de comprar unas cuantas figuras de la saga.

Abrines explica que él y su mujer viajaron hasta las islas Fiji y Nueva Zelanda para su primer viaje de casados y que tuvo la oportunidad de conocer de cerca uno de los 'sets' de rodaje, en parte, gracias al que fuera su compañero en el baloncesto norteamericano, Steven Adams.

"Tenía su contacto y él tenía el de una productora que hizo 'El Señor de los Anillos'", comenta el ya exdeportista profesional, además de que allí había "figuras y réplicas" que no pudo evitar querer llevarse para casa.

Preguntó si se podían envolver en dirección a Mallorca, lugar de nacimiento del alero, y al ver que era factible no dudó en desembolsar "4.000 o 5.000 euros" en tres figuras. Esa era "la primera inversión grande" en este tipo de merchandising, aunque no la única.

Apunta que "tiene un cine en casa" en el que solamente hay elementos de la saga de películas basadas en las obras de J. R. R. Tolkien. Más allá de las figuras, también tiene los libros, "espadas" o "un puzle de 2.000 piezas montado y dos sin montar de las tres pelis", y quiere añadir más decoración como "vinilos".

Sin embargo, tampoco tiene mucha prisa porque "se lo toma con calma" y prefiere ir construyendo su espacio 'friki' poco a poco, hasta que consiga tener prácticamente un altar de la quinta trilogía que más ingresos ha generado de la historia del cine, con casi 3.000 millones de dólares.