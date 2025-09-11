Alemania quiere hacer doblete FIBA al estilo de España

Alemania llega a las semifinales del EuroBasket FIBA 2025 a solo dos victorias de conseguir su segunda corona continental tras la de 1993. Y, como vigente campeona del mundo, Alemania también tiene la oportunidad de convertirse en la cuarta nación en ostentar simultáneamente los títulos de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA y el EuroBasket FIBA.

La Unión Soviética fue el primer equipo en lograr la hazaña en 1967 y lo hizo por segunda vez en 1982. Yugoslavia logró el doblete en cuatro ocasiones entre 1977 y 2002, mientras que España fue la más reciente en unirse al selecto club, con triunfos en 2019 y 2022.

Una de las claves para un doblete de este tipo es la consistencia en la plantilla. Y Alemania sin duda la tiene, con nueve de los 12 jugadores de vuelta del equipo que alzó el trofeo de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023 en Manila.

Wagner, la gran estrella alemana, que apeó a Doncic de las semifinales del Eurobasket / FIBA

Alemania cuenta con la mayoría de sus líderes principales, con el capitán Dennis Schröder y Franz Wagner al frente del grupo. Isaac Bonga, Daniel Theis, Andreas Obst, Johannes Thiemann, Maodo Lo y Justus Hollatz también están de vuelta. Johannes Voigtmann jugó dos partidos, pero se lesionó y se perderá el resto del torneo. Las nuevas incorporaciones al equipo son Tristan Da Silva, su hermano Oscar Da Silva y Leon Kratzer.

España, el último en lograrlo

España se convirtió en la tercera nación en ostentar simultáneamente los títulos de Europa y Mundial. Sergio Scariolo guió a España hacia su segunda corona mundialista en 2019, en la recta final de la exitosa generación del país. Ricky Rubio fue nombrado MVP y Marc Gasol formó parte del Equipo Ideal del Torneo tras la victoria de España sobre Argentina en la final.

España fue la última selección en hacer doblete Mundial y Eurobasket, en el momento más dulce de 'La Familia' / FIBA

La selección española realizó una importante renovación para el EuroBasket 2022, aunque Rudy Fernández, Sergio Llull y los hermanos Hernangómez seguían en la plantilla. Lorenzo Brown llegó como base y, a pesar de la poca experiencia de muchos jugadores, Scariolo guió a su equipo hacia el éxito, venciendo a Francia en la final. Willy Hernangómez ganó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) y Brown fue seleccionado para el Equipo Ideal del Torneo.