Alemania festeja con la afición la conquista del Eurobasket

La selección alemana de baloncesto fue recibida con vítores, aplausos y gritos de júbilo en la ciudad alemana de Fráncfort, en el oeste germano, tras ganar el domingo el Eurobasket al derrotar en la final al combinado de Turquía (83-88) en Riga, la capital letona.

En un acto organizado en el centro de la metrópolis financiera de Alemania, un nutrido grupo de aficionados al baloncesto se fundieron con sus estrellas nacionales en escenas de celebración de un título que llevó a los germanos, vigentes campeones del mundo, a levantar su segundo título europeo.

Gritos reiterativos a Dennis Schröder de "¡MVP, MVP, MVP!" por conseguir el trofeo de "jugador más valioso" del torneo o, en inglés, "Most Valuable Player", marcaron una celebración en la que el baloncestista de la NBA, que milita en los Sacramento Kings, intervino para agradecer el apoyo desde un pequeño escenario.

Alemania se dio un baño de masas tras ganar el Eurobasket / EFE

"Muchas gracias por venir: Campeones del mundo y campeones de Europa", señaló un satisfecho pero poco elocuente Schröder en la celebraciones tras haberse entonado la canción "We are the champions" o "Somos los campeones" del grupo británico Queen.

Antes de tomar la palabra, los presentes y sus compañeros de selección, cantaron al "jugador más valioso" del Eurobasket la canción "Feliz cumpleaños" pues el base cumplía 32 años este lunes 15 de septiembre.

Schroder, que ya había sido elegido mejor jugador de la última edición del Mundial que igualmente ganó su combinado nacional, acabó el domingo el torneo con un promedio de 20.3 puntos (décimo en total) por partido y como mayor asistente del certamen, con 7.2 pases de canasta por duelo.