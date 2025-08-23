Alemania - España, en directo: amistoso de preparación del Eurobasket, en vivo voy

Convocatoria oficial para el Eurobasket 2025

Ya conocemos la convocatoria oficial para el Eurobasket 2025. Destacar la baja importante de Alberto Díaz y las ya conocidas de Lorenzo Brown y Alberto Balde. Scariolo liderará un equipo con una media de edad de 26,0 años, la más baja desde 2006 cuando España se proclamó campeona del mundo.