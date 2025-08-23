En Directo
BALONCESTO
Alemania - España, en directo: amistoso de preparación del Eurobasket, en vivo voy
Segundo partido de preparación entre ambas selecciones esta semana de cara al próximo Eurobasket
Sergi Bescós I Lázaro
Sigue en directo y online el partido de preparación del Eurobasket entre Alemania y España en el Lanxess Arena de Colonia.
Dentro del vestuario de la selección
Poco menos de 15 minutos para el inicio del partido. Los jugadores ya se preparan dentro del vestuartio. ¡Ganas de ver a la selección en este último test antes del Eurobasket!
Se espera que jugadores consagrados como Willy, Juancho y Santi tengan una gran importancia dentro del equipo. Sin embargo, debido a las bajas que sufre la selección, los jóvenes Sergio de Larrea y Mario Saint-Supery parece que van a tener que llevar el timón del juego de la selecció.
Convocatoria oficial para el Eurobasket 2025
Ya conocemos la convocatoria oficial para el Eurobasket 2025. Destacar la baja importante de Alberto Díaz y las ya conocidas de Lorenzo Brown y Alberto Balde. Scariolo liderará un equipo con una media de edad de 26,0 años, la más baja desde 2006 cuando España se proclamó campeona del mundo.
Últimos test antes del Eurobasket
España viaja a Alemania con ganas de confirmar las buenas sensaciones mostradas en el último partido frente a la actual campeona del mundo. Los de Scariolo, a pesar de la derrota, demostraron una destacable mejoría en su juego especialmente en defensa.
¡Buenas tardes desde el Lanxess Arena!
¡Hola Holaa Holaaa! Bienvenidos tod@s al directo del último partido amistoso de preparación para el Eurobasket entre España y Alemania.
