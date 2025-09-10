Alemania acaba con el sueño de Luka Doncic en el Eurobasket

Luka Doncic vio truncado su sueño de llevarse el oro en el Eurobasket de Riga después de caer en los cuartos de final ante Alemania (99-91) en un partido donde los eslovenos dominaron tres cuartos, aunque el cuadro de Alex Mumbrú, jugó sus mejores minutos en el cuarto final para sentenciar y meterse en las semifinales donde les espera Finlandia.

Los 39 puntos y 10 rebotes de la estrella eslovena no fueron suficientes para decantar el partido para su equipo, que vio como el jugador de los Lakers jugó mediatizado por las faltas personales prácticamente todo el encuentro.

Doncic, que acabó muy fatigado, tuvo que jugar prácticamente toda la segunda mitad con cuatro faltas, y aún así logró acabar el partido en la pista, pero no pudo decidir el duelo ante una Alemania que esperó su oportunidad en los últimos 10 minutos para darle la vuelta y el campeón del mundo se presenta como el gran favorito al título.

Schroder le ganó la partida a Doncic, que se va para casa mientras el alemán ya está en semifinales / FIBA

Eslovenia, por delante

Eslovenia logró mantener a raya a Alemania gracias a los puntos de Prepelic (13) y Hrovat (11) aunque estos no fueron decisivos en el cuarto final, Doncic tuvo que forzar la máquina y con tantos minutos acumulados (33) ya no estuvo en disposición de darle la vuelta él solo.

Alemania fue paciente en los tres cuartos donde fue por detrás en el electrónico pero apretó las tuercas defensivamente y poco a poco fue cambiando el devenir del partido con un Franz Wagner que volvió a ser decisivo, con 23 puntos y 7 rebotes, bien secundado por el base Dennis Schorer (20 y 7 asistencias) y los 15 de Daniel Theis.

Doncic acabó el encuentro muy cansando y sin ayuda, y puso punto y final a su presencia en el Eurobasket / FIBA

Con más profundidad de banquillo, Alemania acabó siendo el justo vencedor, que ahora se las verá con Finlandia el próximo viernes, por un puesto en la final.

En la otra semifinal del viernes, se medirán Turquía y Grecia por un puesto en la gran final del próximo domingo, ahora ya con sólo cuatro equipos en liza en la penúltima parada del torneo en Riga.