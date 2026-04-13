Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Convocatoria BarcelonaBarcelona OpenÓscar FreireAthletic ClubRonaldinho NetflixRuud NijstadPlayoffs NBAAlcaraz BarcelonaRanking ATPGuardiolaRory McIlroyJuan NúñezXavi PascualRemontada BarçaAlfredo SantaelenaAlcaraz próximo torneoCuándo juega el BarçaCuándo juega EspañaSamu LópezArnold SchwarzeneggerMarc MárquezFerrero AlcarazFernando RomayParquímetrosPirineo
instagramlinkedin

Baloncesto

Aleksander Sekulic asume el banquillo del Dubai Basket tras la destitución de Jurica Golemac

El esloveno intentará clasificar al equipo de Emiratos para el Play-In, aunque dependen de una derrota del Barça ante el Bayern para tener opciones

Aleksander Sekulic dirigirá al Dubai Basket hasta final de temporada tras la destitución de Jurica Golemac

Aleksander Sekulic dirigirá al Dubai Basket hasta final de temporada tras la destitución de Jurica Golemac / EFE

Madrid

El Dubai Basketball ha contratado al técnico esloveno Aleksander Sekulic, de 48 años, como nuevo entrenador hasta el final de esta temporada, según informó el club emiratí este lunes, un día después de rescindir el contrato de Jurica Golemac por sus resultados en la Euroliga, donde el equipo ocupa la undécima posición.

El equipo de Emiratos Árabes ha actuado con rapidez para cubrir la vacante en el banquillo con vistas al decisivo encuentro del próximo jueves ante el Valencia Basket en Sarajevo, correspondiente a la última jornada de la fase regular.

Para acceder al 'play-in', el conjunto emiratí necesita imponerse a los taronja y que el FC Barcelona caiga ante el Bayern Múnich.

Sekulic compaginará su nueva responsabilidad con la dirección de la selección eslovena, con la que logró un histórico cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y prepara la clasificación para el Mundial de 2027.

Sekulic, que firma hasta final de temporada con el Dubai, es también el seleccionador de Eslovenia

Sekulic, que firma hasta final de temporada con el Dubai, es también el seleccionador de Eslovenia / EFE

Se trata de su debut en la Euroliga como primer entrenador, aunque ya acumula experiencia europea tras su paso por la EuroCup con el Krka Novo Mesto (2011-2012).

Noticias relacionadas y más

Su trayectoria en clubes incluye etapas en el ERA Nymburk checo (2021-2022), el Lokomotiv Kuban ruso (2022-2024) y el Zenit San Petersburgo (2025-2026). El técnico esloveno atesora un amplio palmarés, con títulos como la liga checa (2022), la liga eslovena (2012) y la Supercopa de Eslovenia (2013).

TEMAS