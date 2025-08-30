Aldama lidera a una España que aprende la lección

Esta vez sí. España aprendió la lección de su derrota ante Georgia y logró sumar su primera victoria del Eurobasket al imponerse a Bosnia Herzegovina por 88-67, en un partido que dominó desde el primer cuarto y en el que Santi Aldama ejerció el liderazgo que se esperaba de él en este campeonato.

Un triunfo que da oxígeno de cara al partido de este domingo ante la anfitriona, una débil Chipre ante la que Scariolo debería de poder rotar y repartir minutos y descansos de cara al resto de la competición.

El partido de este sábado, sin embargo, empezó con algo de nervios, con una pérdida de De Larrea y tiros forzados que permitían a Bosnia ponerse por delante con un parcial inicial de 0-4, tras canastas de Gegic y Alibegovic. Una anécdota para lo que vendría después, con Pradilla sumando los primeros puntos desde el 4,60 y un Aldama que, con un triple, empezaba su recital para liderar la remontada de los de Scariolo.

Mucho tuvo que ver también en ello Brizuela, con dos triples para cerrar el primer cuarto 24-16 y con unas sensaciones mucho mejores que las del debut, tanto por el rebote, como por los porcentajes de aciertos en triples y en tiros libres.

Más intensidad y debut de Sima

Los cambios ayudaban a aumentar la intensidad, con una defensa en campo contrario que ponía en problemas a los de Aziz Bekir. Además, España seguía haciendo daño desde el 6,75 encadenando triples en las manos de López-Arostegui, Brizuela y Aldama.

El seleccionador bosnio se veía obligado a parar el partido con un 35-20 y Scariolo lo aprovechó para cambiar el quinteto y hacer debutar en el Eurobasket al taronja Jankuba Sima, sin minutos en el debut ante Georgia.

De Larrea, de nuevo más destacado asistiendo que anotando, permitía que Yusta aumentara diferencias tras un pase largo y Aldama, con cinco puntos consecutivos, ponía el 42-24 con el que se paró el partido para solucionar un problema con la red de una de las canastas. Los tiros libres y Roberson, con un triple, permitieron a Bosnia reducir un poco la diferencia antes del descanso, al que se llegó con un 44-30.

De triple en triple tras el descanso

Aldama, que terminó la primera parte con 16 puntos y 4 rebotes, abrió el marcador en la reanudación con un nuevo triple, el camino que seguirían los de Scariolo para acabar de romper el partido, ya que en las siguientes posesiones, sumaron también de tres Parra, en dos ocasiones, y Brizuela, con su cuarto triple de siete intentos.

Pradilla y Saint-Supéry aumentaban la brecha y aunque Gegic intentó liderar la reacción de Bosnia con cinco puntos seguidos, un parcial de 10-0 con puntos de Yusta, Willy y Juancho, acabó de sentenciar el partido, aunque Vrabac anotara en el último instante del tercer cuarto un triple lejano, que puso el 72-47.

Con cuatro taronja en pista

Scariolo podía empezar a pensar en dar descansos, con un partido en el horizonte en menos de 24 horas. Y en esas rotaciones, volvió a acariciarse la posibilidad de ver un quinteto 100% taronja en la selección, ya que llegaron a juntarse varios minutos cuatro jugadores del Valencia Basket en pista: De Larrea, López-Arostegui, Josep Puerto y Jankuba Sima. Solo la presencia de Juancho con ellos evitó el pleno, en el que faltaba Pradilla.

Al margen de ello, el partido no peligraba en ningún momento, pero Scariolo no quería relajación alguna y pedía tiempo para recordar a sus jugadores la importancia de ganar del mayor número de puntos posible, de cara a futuros posibles empates en el grupo.

El partido se volvía a parar a 3:20 del final para volver a colocar una red. Un breve parón que no cambió nada en un partido que fue muriendo hasta el 88-67, con un triple de Josep Puerto y los dos últimos puntos de Saint-Supéry desde el tiro libre. Este domingo, toca ganar a Chipre a partir de las 17:15.

- Ficha técnica:

88 - España (24+20+28+16): De Larrea (-), Pradilla (4), Yusta (4), Parra (6), Aldama (19), -cinco inicial-, Saint-Supéry (9), Brizuela (15), Puerto (3), López-Arostegui (4), Juancho Hernangómez (8), Willy Hernangómez (16), Sima (-).

67 - Bosnia-Herzegovina (16+14+17+20): Lazic (5), Gegic (9), Atic (5), Alibegovic (8), Nurkic (10) -cinco inicial-; Kamenjas (14), Roberson (5), Vrabac (6), Arslanagic (-), Penava (5), Hrelja (-).

Árbitros: Jorge Vázquez (PUR), Gvidas Gedvilas (LTU) y Ventsislav Velikov (BUL). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente al grupo C del Eurobasket 2025 disputado en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol (Chipre).