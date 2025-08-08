Alberto Miranda se estrena en Alemania con victoria ante Eslovenia

Alberto Miranda se estrenó este viernes en el cuerpo técnico de Alemania con una gran victoria frente a Eslovenia (89-103) en el primer encuentro de preparación para el Eurobasket. El entrenador ayudante de Ibon Navarro en el Unicaja, ahora mano derecha de Álex Mumbrú, asume el reto este verano de llevar a una de las grandes potencias continentales al oro del Eurobasket y el inicio de la preparación no pudo ser mejor.

Dominio germano

La selección germana ni siquiera necesitó de todas sus grandes estrellas. Sin Dennis Schroder, Daniel Theis ni Maodo Leo, la vigente campeona del mundo superó sin ningún problema a la Eslovenia de Luka Donic y del excajista Alen Omic. El base de Los Ángeles Lakers firmó 19 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias en 24:12 minutos. En el lado germano, la mayor parte de la anotación se la repartieron entre Franz Wagner (18), David Kramer (18) e Isaac Bonga (15).

Una plantilla que está repleta de estrellas NBA y Euroliga y que Mumbrú quería completar con el cajista: "Tenía que crear mi staff y hemos traído a Randy, que es el asistente de Orlando Magic, a Alan, asistente de categorías inferiores, a Roberto Molina, que ya trabajó conmigo y que siempre está conmigo en la programación física, y Alberto Miranda será un ayudante más. Tenía confianza con él. Es un entrenador muy, muy, muy competente que aporta muchas cosas al grupo. Ibon es una parte muy importante de Unicaja y Alberto Miranda también lo ha sido", confesó en una entrevista a EFE.

Domingo, nuevo amistoso

Este mismo partido contra Eslovenia se repetirá el domingo, a partir de las 17.30 horas, aunque en tierras germanas. Desde entonces, a Alberto Miranda le quedarán cuatro partidos más -Turquía, Serbia/República Checa y una doble cita contra España- para seguir conociendo al cuerpo técnico y al resto de la plantilla antes de que Alemania aspire a sumar el trono europeo al trono continental.