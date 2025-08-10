Alberto Díaz y sus molestias obligan a Scariolo a llamar a Guillem Ferrando

Lo que parecían ser unas simples molestias musculares de Alberto Díaz durante el partido en Málaga contra República Checa, algo así como una llamada de atención del cuerpo del capitán del Unicaja, parece ser algo más serio de lo que se había transmitido desde la selección. A poco más de dos semanas de que comience el Eurobasket, Sergio Scariolo se ha visto obligado a llamar a Guillem Ferrando ante el estado físico de su base más experimentado.

"En espera de su evolución"

"Después de ser uno de los jugadores destacados con España B en el Torneo Ciudad de Málaga, Guillem Ferrando ha sido llamado por Sergio Scariolo para sumarse a #LaFamilia y unirse al grupo de jugadores que preparan el EuroBasket. El jugador completará el equipo después de las molestias que sufrió Alberto Díaz en el último partido en Málaga, y en espera de su evolución", expone la Federación en su comunicado.

Por el momento, no es tan grave como sentenciar que la presencia del base del Unicaja peligra de cara al Eurobasket. Todo apunta a que el jugador repose y descanse estos días porque su puesta a punto es vital para los intereses de la selección. Precisamente, el base del Bàsquet Girona ya sabe lo que es entrenar con la absoluta durante su paso por España B y se trata, simplemente, de darle continuidad al camino y evitar un reajuste de roles a estas alturas de la preparación.

Calma tensa en Málaga

Lo que parece claro, al menos de momento, es que es muy difícil que Alberto Díaz llegue en condiciones para los compromisos de la próxima semana contra Francia -jueves y sábado-. La doble cita frente a la Alemania de Alberto Miranda, los días 21 y 23, ya es bastante más difícil de vaticinar porque serán los últimos enfrentamientos antes del Eurobasket y hasta entonces queda un largo camino por recorrer.

Mientras tanto, en el Unicaja reina una calma tensa. El club de Los Guindos ya sabe lo que es recibir a su capitán con molestias físicas, tocado antes de ponerse la camiseta verde y morada. Ocurrió el año pasado tras los Juegos Olímpicos y todas las partes quieren evitar que el malagueño tenga que atravesar un período de cuatro meses para recuperar su mejor estado de forma. Así que toca esperar en otro verano complicado.