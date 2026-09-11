Alba Torrens: “Vamos a ir a por el partido”

España tiene todo un reto en la semifinales ante la gran favorita del Mundial de Alemania y de todas las competiciones internacionales como Estados Unidos, aunque tienen la intención de luchar ante el ‘gigante’ nortemericano.

Tanto el entrenador, Miguel Méndez como la capitana, Alba Torrens, tienen claro que no van a renunciar a estar en la gran final aunque el rival sea, a priori, inabastable.”Nos vamos a preparar para ganar esta semifinal. Las jugadoras no me dejarían que pensáramos en el bronce”, aseguraba el seleccionador.

Los precedentes dejan clara la dificultad: España ha perdido los 11 partidos oficiales que ha disputado contra Estados Unidos. Pero España no es una excepción: sólo en lo que va de siglo, desde la edición de 2002 hasta la de 2022, las estadounidenses han ganado en la Copa del Mundo 46 de los 47 partidos que han disputado, sólo perdieron la semifinal de 2006 frente a Rusia (68-75).

Derrotas en Juegos Olímpicos

Las tres últimas derrotas de la Selección fueron en los Juegos Olímpicos de 2016 por partida doble (63-103 en la primera fase y 72-101 en la final) y en el pre Mundial de este mismo año (70-84). Pero el éxito español es indiscutible: la de esta sábado será su cuarta semifinal en una Copa del Mundo en sus cuatro últimas participaciones. En 2010 y 2018 acabó conquistado el bronce y en 2014, la plata.

Méndez y Torrens creen que el equipo aún puede dar el salto de calidad para imponerse a Estados Unidos / FIBA

A esta semifinal 2026, España llega después de una presentación estelar contra las anfitrionas, un pequeño revés en un partido contra Mali muy condicionado físicamente por los horarios del calendario, y dos solventes victorias sobre Japón y Australia, ésta última, ya en cuartos de final, tras un primer tiempo soberbio.

Las estadounidenses, por su parte, lo han ganado todo, pero su duelo contra Italia dejó entrever que no son absolutamente imbatibles y en ese resquicio de dudas de las norteamericanas es donde puede encontrar España su opción. “Volver a soñar era el lema de la concentración y aquí estamos, jugando unas semifinales, que es lo que queríamos. Y vamos a ir a por el partido”, decía la capitana, Alba Torrens que cree en la proeza.

María Conde también se alinea en la misma dirección. “Tenemos mucha ilusión, todas queríamos estar aquí cuando empezó el campeonato y vamos a hacer todo lo posible por alcanzar la final”. A ilusión y ganas no van a poder con este equipo que sueña en grande.