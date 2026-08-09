Alba Torrens: “Ganar a Estados Unidos es el único reto que nos quedó”

Alba Torrens, capitana de la selección española de baloncesto, afronta una nueva concentración “con la mentalidad de sumar a un objetivo común” y de estar en la lista definitiva de 12 jugadoras que disputarán el Mundial de Berlín, un equipo que le "ilusiona" y del que está segura que "va a competir".

A las puertas de un nuevo reto internacional con la selección, Torrens repasa su trayectoria, las medallas conseguidas en los tres Mundiales en los que ha participado, lamenta la final perdida contra Estados Unidos y se muestra esperanzada ante la cita berlinesa (4-13 septiembre).

“Siento agradecimiento de haber vivido tantos momentos con este equipo”, asegura Torrens, que con 222 internacionalidades a sus espaldas, se ha colgado tres medallas en los tres Mundiales que ha disputado (una plata en Turquía 2014 y dos bronces en República Checa 2010 y Tenerife 2018).

Alba Torrens siempre se ha jugado los balones 'calientes' con España / EFE

Con una sonrisa perenne, la escolta de la selección rememoró su primera Copa del Mundo, allá por 2010 en Chequia. Aquel equipo quedó en tercera posición, consiguiendo la primera medalla en un Mundial para el baloncesto femenino español. “Han pasado unos cuantos años, pero la recuerdo perfectamente, con muchísimo cariño. Fue mi primer mundial y la primera medalla en un Mundial para España”, dice Torrens, quien ya suma 10 preseas con la absoluta.

La histórica plata de 2014

El ansiado primer oro para aquella legendaria generación llegaría en el Eurobasket de Francia en 2013 y, al año siguiente, la selección firmó la mejor clasificación de su historia en un torneo intercontinental. Allí también estuvo Torrens, aportando puntos y liderazgo en la pista.

“Esta plata en Turquía 2014 fue otro momento histórico para la selección. Un campeonato en el que jugamos muy bien al baloncesto”, explica la capitana, que destaca sobre todo la forma en la que se hizo historia. “Fue lo que se consiguió, pero también el cómo. El equipo compitió muy bien y llegamos a esa final contra Estados Unidos que es el único reto que nos quedó”.

La copa la levantó EEUU y España, se colgó al cuello una plata que supo a oro. No solo deportivamente, sino también, en palabras de Alba, por el grupo humano que era aquella selección, integrado por jugadoras memorables como Laia Palau, Silvia Domínguez, Marta Xargay o Anna Cruz.

Alba Torrens es una de las líderes del conjunto Español / AFP

“Era un equipo histórico con grandísimas jugadoras. Ser un equipo era una de las características de esta selección, había mucha generosidad y no habríamos conseguido esa medalla de otra manera”, comenta de ‘La Familia’.

La emoción por su abuelo

Asimismo, Torrens asegura que “de cada campeonato te llevas algún recuerdo cerquita del corazón”, como lo fue el bronce en Tenerife 2018, en el último Mundial al que acudió España (en la última edición disputada en 2022 no se clasificó). La jugadora se emociona al recordar cómo su abuelo fue en aquella ocasión a recibirla al aeropuerto de Palma cuando llegó con aquella medalla, como siempre hacía.

“Cuando volví a Mallorca y salía por la puerta del aeropuerto, siempre me esperaba. Él quería que me quitase la medalla y él me la ponía. Para mí, era como que la medalla cogía mucho más significado”, describe Torrens con emoción y gratitud sobre una persona muy especial en su trayectoria.

“No se perdía ningún partido, siento una gratitud inmensa y ves que el camino no lo haces solo”, comenta de su abuelo. Precisamente, ese sufrido metal de bronce logrado en Tenerife fue otro éxito para el baloncesto nacional, que vivía una época de esplendor. “Lo disfrutamos muchísimo. La afición estuvo de 10 y la medalla era preciosa”.

Berlín 2026, en el horizonte

Ahora, a sus 36 años, afronta una nueva cita “con la mentalidad de sumar a un objetivo común”.Las generaciones pasan, pero el equipo sigue compitiendo. España quedó subcampeona de Europa el pasado verano en el Eurobasket y Torrens, elegida entonces en el quinteto ideal del torneo, sabe que a la nueva hornada de jóvenes jugadoras del combinado nacional no les asustan los desafíos. “Sé que este equipo va a llegar el primer día y vamos a competir”.

Miguel Méndez quiere llevar a España a otra medalla en el Mundial de Berlín / FIBA

“Veo a este equipo y me ilusiona, pero por supuesto, que también somos muy conscientes de poner los pies en el suelo y trabajar, que es el camino que nos ha llevado a todas estas medallas que hemos visto con dedicación, con amor por lo que hacemos”, explica la de Binissalem.

Además, sobre ellas remarca que “esa espontaneidad con la que llegan las nuevas, esas primeras veces se te contagia y te recuerda que no hay que dar nada por hecho. Te hace estar más presente”.

España disputará 5 amistosos antes de la cita mundialista, en la que se enfrentará a la anfitriona Alemania (4 de septiembre), Mali (5 de septiembre y Japón (7 de septiembre) en la fase de grupos