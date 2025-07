Oficial: Lorenzo Brown se perderá el Eurobasket

Problemas para la Selección Española a poco más de un mes del Eurobasket. Lorenzo Brown, que en un principio figuraba en la lista de Sergio Scariolo y es uno de los fijos en la plantilla, se perderá el torneo continental por un problema familiar, tal y como ha avanzado 'AS' esta mañana y ha confirmado la FEB hace unos minutos. La ausencia del jugador nacionalizado español supone una baja muy sensible para la posición de base en el equipo.

Tanto Scariolo como la Federación contaba con Lorenzo para este Eurobasket, después de ya haber disputado el Eurobasket 2022, siendo uno de los jugadores más destacados. Brown había dado el 'sí' y estaba dispuesto a ayudar a la selección en el torneo que se disputa entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre.

Aun así, finalmente no será así. Debido a un asunto no deportivo, Lorenzo ha decidido no acudir al torneo y, por tanto, bajarse también de la fase de preparación. De esta manera, podría haberse despedido ya como jugador de la Selección, teniendo en cuenta su edad y sus intereses.

Lorenzo Brown, líder de España en el Eurobasket 2022 / EFE

La baja de Brown es muy dura para una Selección que cuenta con muchas bajas en la posición de base. Antes de la ausencia de Lorenzo, ya estaban confirmadas las de Carlos Alocén, Juan Núñez y Sergio Llull, que ya anunció su retirada de la selección nacional.

La sorpresa: Saint-Supery es el sustituto

A priori, la única alternativa viable para sustituir a Lorenzo era Rafa Villar, jugador recién fichado por Baskonia tras abandonar el Força Lleida. Sin embargo, el elegido es un Mario Saint-Supery que esta última temporada ha estado en el BAXI Manresa cedido por el Unicaja. En el club catalán ha promediado 8.3 puntos, 2.1 rebotes y 2.1 asistencias para 8.4 de valoración en poco menos de 15 minutos.

Pese a que la idea inicial del creador de juego andaluz era dedicar el verano a prepararse para su desembarco en la NCAA con la Universidad de Gonzaga, no ha dudado en acudir a la llamada del seleccionador Sergio Scariolo. Además de Saint-Supery, los otros nombres que cubrirán la posición de base en 'La Familia' son Alberto Díaz, campeón de la Champions League con Unicaja, y otro perfil joven como Sergio de Larrea, perteneciente al Valencia Basket.

Ante esta situación, algún '2' debería coger galones y bajar a la posición de base para organizar el juego. Uno de los nombres es Darío Brizuela, que sabe lo que es jugar de '1' con el Barça, debido a la gran cantidad de lesiones que ha sufrido la entidad blaugrana durante la temporada, principalmente con las bajas de Juan Núñez y, sobre todo, Nico Laprovittola.

Un nuevo equipo para Lorenzo

Tras no participar en el Eurobasket, Lorenzo Brown se centrará en su situación familiar y posteriormente iniciará la temporada con su nuevo equipo. El jugador deja el Panathinaikos tras esta temporada para unirse al nuevo proyecto del Olimpia Milano, que no alcanzó en la última temporada de Euroliga los playoffs.

La figura de Lorenzo fue clave en el pasado Eurobasket que conquistó 'La Familia'. El base entró en el Mejor Quinteto y estuvo cerca de ser MVP, que obtuvo finalmente Willy Hernangómez. Con 15,2 puntos, 7,6 asistencias y 16,7 de valoración de media, se convirtió en la brújula de una España que deberá buscar otra si no quiere perder el norte.