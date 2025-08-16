¡Alarma Doncic! Se retira lesionado ante Letonia

Problemas para Eslovenia y Luka Doncic. El jugador de los Lakers, en otro amistoso más de preparación para el Eurobasket, se lesionó en el tercer cuarto y tuvo que abandonar la pista después de que Gregor Hrovat, su compañero, cayera encima de él. Una jugada que provocó el silencio del pabellón, consciente de lo que puede significar esa acción.

El incidente sucedió escasos minutos después del descanso, cuando Letonia dominaba en el marcador (66-52). Zoriks penetró al aro, defendido por Hrovat, y un empujón del letón al esloveno provocó que perdiera el equilibrio este último. Desafortunadamente, Hrovat cayó con todo su peso encima de la rodilla derecha de Luka, que sintió un gran dolor.

Los gritos de dolor de Doncic alertaron a todo el banquillo de Eslovenia, que no pensaron inicialmente que esa acción tuviera tantas consecuencias. Luka fue enviado al banquillo e incluso quiso volver a la pista, pero el cuerpo técnico no se lo permitió, temiendo que la cosa fuera a peor. Su actitud frente al problema invita al optimismo en Eslovenia.

Por el momento, según informa Dan Woike, periodista de 'The Athletic', Doncic ha evitado una grave lesión. Sin embargo, esta situación no descarta que el esloveno pueda perderse el Eurobasket, ya que el torneo arranca en apenas una semana y cualquier rotura le apartaría de una cita tan importante a nivel de selecciones.

Por si fuera poco, las sensaciones en Eslovenia no han sido buenas en el preparatorio para el europeo. De hecho, no han conseguido ganar ninguno de los cuatro partidos, aunque todavía deben enfrentarse a Gran Bretaña y a la temible Serbia. Los problemas en defensa han sido notorios, por lo que con Doncic también hay mucho que mejorar.

Precisamente, Doncic estaba mejor que nunca a nivel físico. Más fuerte, más fino y más definido que durante la temporada en la NBA. Ser lo mejor que pueda ser y cuidarme. Este año dimos un gran paso, pero esto es solo el comienzo. Necesito seguir adelante", comentaba el esloveno a 'Men's Health'.

La clave del físico de Doncic

Dos entrenos diarios y una dieta sin gluten baja en azúcar, han sido claves para la transformación física. Este verano el jugador esloveno inició un plan muy detallado que comentó a la revista. Este consiste en un "ayuno intermitente pensado para reducir la inflamación y ayudar a su cuerpo a recuperarse mejor".

Las próximas horas serán cruciales para determinar el alcance de la lesión de Doncic, que espera estar disponible para ayudar a su selección a llegar lo más lejos posible. La selección de Luka estará en el grupo D, donde tendrá que enfrentarse a Francia, Polonia, Israel, Bélgica e Islandia.