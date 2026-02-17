El 'agujero en el dos' es la gran asignatura pendiente del Real Madrid

El Real Madrid sigue buscando en Europa una regularidad que encontró hace muchas semanas en una temporada doméstica que empezó con una derrota en la final de la Supercopa de España a manos del Valencia Basket (94-98) en una competición que también perdió en 2024 ante Unicaja (80-90).

En su regreso al banquillo blanco 24 años después, Sergio Scariolo tenía ante sí el reto de gobernar una plantilla llena de talento y de opciones con hasta cinco caras nuevas: los 'NBA' Trey Lyles (Sacramento Kings) y Chuma Okeke (Cleveland Cavaliers), más David Krämer (La Laguna Tenerife), Gabriele Procida (ALBA Berlin) y Theo Maledon (ASVEL).

Además, el club incorporó el pasado 29 de octubre al interior Alex Len (2,13 metros) como agente libre tras ser descartado por los New York Knicks de la NBA y también tiene a caballo entre la Liga U y el primer equipo al internacional español Izan Almansa tras una campaña en los Perth Wildcats de la NBL australiana.

Sergio Scariolo sigue teniendo trabajo por delante / EFE

Muchos cambios en un equipo obligado a pelear por todos los títulos y en el que el tiempo y la paciencia no suelen ser excesivos. De hecho, parte de la afición la ha tomado con el técnico italiano, a pesar de que el Madrid es líder en solitario de la Liga Endesa (18-2) y es cuarto en la Euroliga (17-11), con las mismas victorias y derrotas que el Barça.

Los blancos vienen de romper su mala racha a domicilio en un mal partido ante el Partizan de Peñarroya (73-77), que no pudo contar con el sancionado Dylan Osetkowski ni con los lesionados Shane Milton, Vanja Marinkovic, Cameron Payne y Carlik Jones... más el exazulgrana Jabari Parker, quien sigue medio apartado y en la órbita del Joventut tras la marcha de Sam Dekker.

En un equipo con posiciones 'dobladas' y hasta triplicadas, el gran 'debe' está siendo el puesto de escolta. En la eterna búsqueda del heredero de Jaycee Carroll, el Madrid apostó el pasado verano por David Krämer, un especialista en el tiro que logró el oro mundial con Alemania en Filipinas 2023 y que también estuvo en la órbita del Barça.

Andrés Feliz, una solución de emergencia para el 'dos' / EUROPA PRESS

Sin embargo, el alemán no está cumpliendo las expectativas con un triste 32% de acierto en triples en la Euroliga e incluso suele ser descartado cuando no hay bajas en una plantilla de 17 jugadores (el Barça apenas puede completar las convocatorias con jugadores del primer equipo). Sus alternativas son un Maledon propenso a las lesiones y Sergio Llull con 38 años.

Scariolo cuenta también con soluciones más o menos de emergencia, como la de situar de escolta junto a Campazzo al dominicano Andrés Feliz en una decisión que fue clave en Belgrado. También puede actuar ahí el polivalente Alberto Abalde... pero no está siendo suficiente. Ahí un jugador del estilo del azulgrana Kevin Punter les vendría de perlas.

El caso es que el conjunto madridista encarará la Copa del Rey con el objetivo de recuperar el título que le arrebató el año pasado Unicaja (93-79) y lo hará como gran favorito por plantilla y por argumentos teóricos. Eso sí, con temas pendientes como la regularidad dentro de los partidos y... con un 'agujero' en el puesto de escolta. Por cierto, que madridistas y costasoleños se verán las caras este jueves en cuartos.