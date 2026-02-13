La agencia española antidopaje sanciona finalmente a Dylan Osetkowski por su positivo en marihuana

Malas noticias para Dylan Osetkowski y Partizán. Parecía que el positivo en marihuana que dio el jugador en 2023 quedaba en el olvido después de que en el pasado verano la Agencia Estatal Antidopaje (CELAD) retirase todos sus cargos y diera por concluida su investigación.

Pese a que en un principio, el exjugador de Unicaja iba a quedar 'limpio' en cuanto a sanción, el Barça, que tenía muy cerca su fichaje en 2024, acabó desestimando su posible llegada temiéndose que en un futuro se pudiera hacer efectivo el castigo.

Dylan Osetkowski, junto a Jabari Parker / ACB Photo - Mariano Pozo

La CELAD acaba sancionando a Osetkowski por su positivo por marihuana

Y ese día ha acabado llegando. Ha sido el propio Partizán, a través de un comunicado, en el que ha informado que durante la mañana de este viernes ha recibido el aviso de que la CELAD ha suspendido a Osetkowski por el positivo en marihuana.

Hasta nuevo aviso, el pívot no podrá competir, y según apunta 'MozzarSports', la sanción se extiende hasta el próximo 22 de diciembre.

Sorpresa en el Partizán: no conocían que se había reabierto el caso

Un Partizán que ha admitido que en verano recibió una confirmación de las instituciones afirmando que el procedimiento se había completado a favor del jugador, algo que llevó al club a acometer el fichaje. Los serbios denuncian que no fueron avisados en ningún momento de que el procedimiento se había vuelto a abrir.

Por último, Partizán anunciará medidas que piensan tomar ante este anuncio, en una situación que les perjudica a nivel deportivo. Sin ir más lejos, Joan Peñarroya ya no podrá contar con Osetkowski para el exigente partido de este viernes (20:30h CET) ante el Real Madrid. Tras una primera mitad de temporada muy discreta, el exinterior de Unicaja venía de firmar dos actuaciones en Euroliga más que interesantes ante Olimpia Milano (14 puntos) y Maccabi (17 tantos).

Shengelia no encontró ningún defensa, incluido Osetkowski, que pudiera frenarlo, directo al MVP / FCB

Partizán puede liberar su contrato

No terminan ahí las malas noticias para el jugador. Tal y como desveló su representante, Misko Raznatovic, en el podcast 'Super Indirect' hace unos días, la llegada de Osetkowski a Belgrado incluía una cláusula de corte si el jugador era declarado culpable por dopaje, en este caso por el positivo en marihuana.

Raznatovic confiaba plenamente en que dicha sanción no llegaría. De hecho, en dicha charla desveló que intentó convencer al Barça de todas las maneras posibles de que Osetkowski no sería suspendido por el positivo, pero finalmente el club azulgrana decidió echarse atrás. Y menos mal que lo hizo visto lo ocurrido.