“En África ha sido difícil practicar deporte si eres mujer aunque ha mejorado mucho”

Mariam Coulibaly (Bamako, Mali, 1997) vive su primer año en el Joventut después de haber pasado por Gran Canaria, Sant Adrià y Euskotren y un año de parón para ser madre, aunque perdió el bebe que tanto deseaba. Un exitoso regreso al baloncesto para esta pívot de 1,91 que la ha renovado física y anímicamente tras vivir esa dolorosa experiencia personal.

¿Cómo está el deporte femenino en tu país?

En África, para las mujeres es difícil practicar deporte especialmente hace algunos años. Ahora, afortunadamente, ha mejorado bastante.

¿Tú lo tuviste un poco más fácil?

Sí, porque yo venía de una familia deportista. Por eso para mí fue más fácil, porque mi hermana y hermano jugaban a baloncesto. Yo era grande, de familia deportista.

¿Te imaginaste cuando empezaste a jugar que podrías llegar a este nivel?

Sí, claro, porque la altura que yo tengo es normal en mi familia. Mi hermana también jugaba muy, muy bien. Yo tenía la esperanza de hacerlo bien aunque no me esperaba que lograra este buen nivel.

De joven diste el salto a Gran Canaria…

Fue un cambio importante porque cuando llegué a Gran Canaria tenía solo 17 años.

Llegar a Badalona ha sido una gran decisión para Coulibaly que vuelve a disfrutar del basket / DANI BARBEITO

¿Y tú solita viniste para España?

Si, fue una decisión muy difícil. Pero con mi familia me ayudaron mucho para continuar. Y, bueno, al final alcancé mi objetivo.

Prefiere España tras un año en Francia

Empezaste en España, luego en Francia un año y San Sebastián para luego parar un tiempo para su intento de maternidad. ¿Cómo te has sentido en todas partes? ¿Te has sentido bien tratada?

Sí, sí, sí. Yo jugué un año en Francia, pero hay muchas diferencias con España. Al final no me gustaba el ambiente en Francia.

¿Estás hablando del clima, de la gente, de la liga?

Sí, el clima, la gente, de la liga, todo, ¿eh? todo es muy diferente y por eso no me gusta. Bueno, al final yo decidí que no iba a jugar en Francia más tiempo. España era un buen destino. Sí, muy buen destino para mí.

¿Te has sentido señalada en algún momento en Europa por tu color?

La verdad es que no, pero a mí me da igual. A mí me da la fuerza jugar bien y mi objetivo es dar alegría a los aficionados de mi equipo.

Un año personal muy complicado

Viniste a Badalona en un año difícil tras perder tu hijo en el embarazo. ¿Cómo es difícil para una deportista profesional tomar esa decisión de parar para ser madre?

Bueno, es muy difícil, ¿sabes? Porque depende de tener mucha fuerza para tomar una decisión así. Cuando tomé una decisión de parar y no puedes llegar al objetivo de ser madre es muy, muy difícil superarlo.

La jugadora malinense atendió a SPORT con mucha amabilidad en el Olímpic / DANI BARBEITO

¿Te costó ese momento?

Sí, fue muy difícil. Porque si ya eres mamá, pues ya has hecho el trabajo porque has querido ser mamá. Claro, dejar tu trabajo para ser mamá y luego no sale como quieres es muy duro. Bueno, pero tengo una cabeza muy fuerte.

¿La familia fue importante en ese momento tan triste?

Sin duda, siempre estuvieron a mi lado, aunque en ese momento no quieres volver a jugar ni nada por el estilo.

¿Y qué te hizo volver?

Un día cuando yo vine para renovar mis papeles me dije, vale, Mariam, ya puedes jugar, ¿eh? No puedes dejarlo así, porque mi familia quiere que yo juegue al baloncesto. Tengo muchos años para volver a ser madre. Por eso, se lo dije a mi hermano y me dijo que si tú quieres, puedes

¿Y lo siguiente?

Contacté con mi representante y dije que activara mis opciones. Cogí mucho peso en esos meses pero me puse a trabajar para ponerme en forma, aunque me llevó un poco de tiempo. Con mi hermano, que vive con su familia en Valencia, empecé a trabajar duro a la espera de ofertas.

La llamada del Joventut

Y llegó el Joventut a tu camino...

Yo empecé a trabajar sola un mes, y luego me llegó la oportunidad en Badalona tras la llamada de Miky, con el que coincidí dos años en Sant Adrià. Me preguntó si estaba dispuesta a venir al Joventut

La pìvot de la Penya cree que el equipo aún puede crecer mucho / DANI BARBEITO

¿No tuviste ninguna duda?

Yo dije, bueno, cogí mucho peso y no sabía si podía ser la jugadora de antes aunque Miky me dio confianza, porque me conocía de antes. Yo sé que si tú quieres trabajar, vas a perder este peso. No me importa, me dijo.

¿La pretemporada debió ser dura, no?

Estuve cuatro meses trabajando y otro en Badalona, pero al final, el resultado está aquí y me siento orgullosa.

¿Habías vivido antes una experiencia tan profesional?

Nunca, todo el trabajo que estoy haciendo aquí nunca me pasó antes. Está increíble la profesionalidad con la que se trabaja aqui

¿Cómo ves a este Joventut?

El equipo se estrena en la máxima categoría, pero hay mucha gente que ha jugado en la primera división. Yo llevo diez años y tengo un poco de experiencia. Me encanta mucho que el equipo está siempre junto. Es muy, muy importante hacer grupo en el baloncesto.

¿Te gusta ser una referencia para tus compañeras?

Bueno, siempre estoy así. Me gusta que el equipo vaya a una y a veces cocino, que me encanta, y preparo comida y las convoco a todas para comer juntas en el club.

Mejor en la zona que fuera

¿Cómo te defines como jugadora?

Bueno, a mí me gusta el poste abajo y rebote. El triple es muy importante también. Pero dentro me gusta más que fuera. Pero depende del defensor. A mí me gusta poste abajo y rebote.

La jugadora tuvo que pasar un duro proceso de reducción de peso para alcanzar el nivel máximo / DANI BARBEITO

¿Sales casi a MVP por jornada en la Liga Femenina, increíble, no?

Bueno, me encanta poder ayudar al Joventut aunque esta Liga todavía debe crecer mucho más. La verdad es que me siento muy feliz aquí, en la ciudad, muy cerquita de la playa, y con todo el mundo tan amable.

¿Que objetivos te has marcado?

Mi primer objetivo era la Copa, pero al final no pudo ser. Y ahora mi segundo objetivo es jugar al Plav-off. Para el año próximo la idea es poder jugar la Eurocup.

Con esfuerzo se llega

¿Qué le dirías a las niñas que se quieren dedicarse al baloncesto?

Cuando quieres hacer un trabajo, hazlo bien. El baloncesto es un trabajo que cuando trabajas bien todo el mundo te ve. Y hay que entrenar mucho individualmente. Hay un momento que todo se va a complicar, pero dile a la cabeza que hay que seguir trabajando hasta llegar.

Bueno, tienes todavía un tema personal pendiente, pero llegará, ¿no?

Llegará. Eso es lo importante. Soy una mujer optimista por naturaleza.