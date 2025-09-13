La afición taronja visita el Roig Arena en su ensayo general

Cada vez queda menos para que la afición del Valencia Basket disfrute del baloncesto en su nueva casa, el Roig Arena. Antes, y para abrir boca, con el objetivo de que los abonados se familiaricen con el pabellón, el club está celebrando a lo largo de la tarde de este sábado 13 de septiembre, una jornada de 'puertas abiertas', un ensayo general.

Prueba de accesos

Los aficionados están probando así los accesos al pabellón y cada uno, previa inscripción, puede ir a ver su asiento, el que ocupará a lo largo de toda la temporada. La jornada, abierta a abonados tanto del equipo masculino como del femenino, ha sido todo un éxito y numerosos seguidores taronja no han dejado pasar la oportunidad de visitar por dentro el Roig Arena y familiarizarse con todas sus dependencias. El objetivo es que, cuando empiece la temporada, se agilice el proceso y todos los abonados conozcan exactamente por qué acceso deben entrar en el pabellón, así como la ubicación exacta de sus abonos.

Preparado para los primeros partidos

El Roig Arena, que hace una semana se inauguraba oficialmente con un multitudinario concierto homenaje a Nino Bravo, sigue haciendo todo tipo de pruebas para que el arranque de la temporada baloncestística se produzca sin ninguna incidencia. El primer partido oficial del Valencia Basket en el Roig Arena se celebrará el 3 de octubre cuando el equipo de Pedro Martínez reciba al Virtus Bolonia en el segundo partido de la Euroliga. Apenas dos días más tarde, el 5 de octubre, llegará el estreno de la Liga Endesa con un plato fuerte: el Valencia Basket-Barça.

