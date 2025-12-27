La afición del Partizán ya tiene ‘culpable’ del caos en el equipo serbio

La exigente afición del Partizan vive un momento en el que se mezca el cabreo, la decepción y el desánimo después de la salida de su venerado técnico, Zeljko Obradovic, que rescindió su contrato, asegurando que no podía controlar el vestuario.

Una situación que provocó, primero estupefacción por la salida de su entrenador más laureado y luego ira y enfado con la plantilla del conjunto serbio, a la que acusan de haber puestos palos en la ruedas del proyecto de Obradovic.

La realidad es que el entrenador no quiso ni escuchar a la directiva, y toda la afición señaló a los aficionados, y especialmente a uno Tyreque Jones, al que acusan de ser el gran desestabilizador dentro del grupo, junto a un Jabari Parker, que está viviendo también un autentico drama como jugador del Partizan.

Tyreque Jones ha pasado de jugador venerado a ser considerado el culpable del desaguisado en el Partizan / PARTIZAN

Tyreque Jones, señalado

Aunque los exigentes aficionados la han tomado con Jones, que en la sonrojante derrota ante el Maccabi Tel Aviv en el Belgrado Arena en del debut de Peñarroya (87-112) volvió a tener un enfrentamiento con los aficionados de las primeras filas, a los que respondió y tuvo que ser apartado por sus compañeros para que las cosas no fueran a mayores.

Durante el encuentro, Jones fue constantemente reprobado por los aficionados a pesar de los 25 puntos que anotó, y el jugador, profundamente disgustado por ser considerado el culpable de todo el desaguisado, se defiende como puedw.

Sus problemas no han pasado desapercibidos a otros jugadores como Tyrese Rice, que en un post en las redes, le pedía que saliera de Belgrado lo antes posible. “Tienes que salir de ahí”, le pedía Rice a Jones. “Olvídate de los partidos, como vas a ir por la ciudad con esta situación de tensión y que a un aficionado vaya a por él en un restaurante”, comentó en las redes.

¿En la rampa de salida junto a Parker?

Con el pívot en el ojo del huracán, todo indica que podría estar en la rampa de salida, al igual que Jabari Parker, que no ha disputado los últimos encuentros, ni tampoco con la llegada de Joan Peñarroya parece que vaya a cambiar su situación.

Veremos como se desarrollan los acontecimientos en Belgrado, aunque todo apunta a que Tyreque Jones parece ‘sentenciado’ por la afición que la ha tomado claramente con el estadounidense.