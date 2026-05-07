El AEK Atenas acaba con el Unicaja y se cita con el Rytas en la final de la BCL

Unicaja no podrá levantar su tercera BCL consecutiva. Los malagueños cayeron en las semifinales de la Final Four de Badalona ante AEK Atenas por 65-78. Los griegos fueron superiores, aprovecharon los 21 puntos que únicamente anotaron los andaluces en la primera mitad, y de la mano de Frank Bartley, lograron el billete para la final del sábado (20h CET), en la que se medirán al Rytas Vilnius en el partido por el título.

Unicaja firmó una de las peores primeras partes de la temporada en el peor escenario posible. Los de Ibon Navarro tan solo anotaron nueve tiros de campo entre el primer y el segundo cuarto, firmando ataques demasiado espesos y dubitativos.

Por suerte para los cajistas, AEK tampoco estaba excesivamente inspirado con su lanzamiento, y el primer cuarto se cerró con un paupérrimo 9-14 favorable a los griegos.

AEK Atenas se apuntó el primer cuarto ante Unicaja / FIBA

Unicaja se deshizo en el segundo cuarto

James Webb abrió el segundo acto con un triple, y tanto Killian Tillie como Kendrick Perry tuvieron en sus manos dos tiros exteriores para ponerse por delante. No anotaron, y a partir de ese momento, Unicaja se empezó a hundir en la semifinal. Dos acciones de Gaios Skordilis y un triple de Lukas Lekavicius obligaron a Navarro a frenar el choque (14-24).

Un tiempo muerto que el entrenador vitoriano tuvo que volver a repetir minutos después, tras un triple de Frank Bartley que ya empezaba a disparar a los helenos en el electrónico (16-33). La afición de AEK, mayor en número que la malagueña, se dejaba escuchar silenciando también a un importante número de aficionados de la Penya, que se hermanaban con los cajistas ante el equipo que les dejó sin final a cuatro.

Tyler Kalinoski, ante AEK Atenas / FIBA

Greg Brown firmó una de las canastas de la noche, con un potente mate, y aunque Tyler Kalinoski logró disparar desde más allá del 6,75, el veterano James Nunnally se apuntó la última canasta de la primera mitad. Unicaja se marchó a los vestuarios del Olímpic con 16 puntos de ventaja (21-37) y con la necesidad de llevar a cabo un lavado de cara total para soñar con la remontada.

Gran reacción al inicio del tercer cuarto

Y Unicaja empezó a soñar con una salida al tercer cuarto sensacional. Emir Sulejmanovic y Jonathan Barreiro redujeron la desventaja hasta los 10 tantos (27-37). Tuvo Kalinoski triple para bajar de la decena, pero apareció Frank Bartley en el AEK para intentar espesar la reacción malagueña (31-44).

No se iba a rendir el equipo de Navarro, y con un triple ahora sí de Kalinoski y una penetración de Perry, Dragan Sakota tuvo que detener el partido: Unicaja se había acercado a ocho puntos y era un equipo muy diferente al de la primera parte (36-44).

Kendrick Perry, ante AEK Atenas / FIBA

Supo resistir AEK gracias a Bartley y a Nunnally, que apenas notaron la presión del conjunto español. Además, otro exEuroliga como Lukas Lekavicius también tiró de experiencia y clase para echarse el equipo a la espalda. Los griegos volvieron a distanciarse en el marcador y entraron al asalto final con un valioso 43-56.

Unicaja no pudo repetir el arranque de segunda mitad, y pese a que Chase Audige y Tillie castigaban desde más allá del 6,75, AEK respondía con la misma moneda. Un par de 2+1 consecutivos de los griegos elevaban el +18 en el marcador (50-68) y dejaban el choque en una misión casi imposible para Navarro y sus jugadores.

Sin opción

Perry elegía creer y con un triple situaba a los suyos a tan solo 11 tantos (57-68), pero Unicaja no lograba romper la barrera psicológica de los 10 puntos, y un mate de Brown dictó sentencia. Al final, 65-78, AEK se medirá al Rytas por el título, mientras que los andaluces se tendrán que conformar con luchar por la tercera plaza ante La Laguna Tenerife.