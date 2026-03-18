Baloncesto
Adrià Rodríguez, talento de presente y futuro para el Hiopos Lleida
El club ilerdense anunció el fichaje del joven base catalán procedente de los Washington State Cougars hasta 2028
EFE
El Hiopos Lleida anunció el fichaje del base de 22 años y 1,94 metros Adrià Rodríguez, que firma con el club ilerdense hasta junio de 2028.
El jugador catalán llega procedente de los Washington State Cougars, de la liga universitaria estadounidense (NCAA), donde ya ha completado la liga regular. Este curso ha firmado una media de 3,4 puntos, 3,4 rebotes, 3,4 asistencias y 6,7 créditos de valoración.
Rodríguez se ha formado en las canteras del Barça y del CB Cornellà, equipo con el que debutó en 2020 en la entonces LEB Plata (actualmente, Segunda FEB).
Tras una temporada en el Navarra, también de la tercera categoría del baloncesto estatal, el base dio el salto a la Primera FEB de la mano del HLA Alicante, donde jugó durante dos temporadas, hasta junio de 2025, antes de poner rumbo a Estados Unidos.
El joven base también ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española. En 2023, disputó el Europeo sub-20, en el que España cayó eliminada en octavos de final.
El director deportivo del Hiopos Lleida, Joaquín Prado, ha afirmado, en unas declaraciones difundidas por el club, que Rodríguez aportará "juventud, hambre, talento y capacidad física desde la posición de base".
"Viene progresando muchísimo en sus últimas temporadas. Es un jugador con muchísima capacidad", ha añadido.
Además, ha destacado el papel que tendrá el jugador en el "futuro", pero también "en esta recta final de temporada".
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