Adiós a la Fonteta: así será el nuevo pabellón del Valencia Basket

Este miércoles se disputó el último partido europeo del Valencia Basket en La Fonteta, después de una dura derrota frente a Hapoel (92-94). Los 'taronjas' tuvieron la oportunidad de alcanzar la final de la Eurocup con el lanzamiento de triple de Sesina sobre la bocina, pero la suerte no estuvo de su lado.

La Fonteta encajó un duro golpe y Hapoel acabó con la ilusión del club valenciano de asegurarse la Euroliga y estrenarse en el Roig Arena. Ahora, la participación del Valencia Basket en la próxima Euroliga ya no depende de un aspecto deportivo, sino del trabajo en los despachos.

El equipo 'taronja' ya se prepara para mudarse a su nuevo fortín a partir de septiembre de 2025: el Roig Arena. Un estadio con capacidad para albergar hasta 15.600 espectadores en partidos de baloncesto y 18.600 para otro tipo de eventos. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad, con el objetivo de convertirse en el centro de los eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos de la zona.

"La Fonteta se nos ha quedado pequeña", afirmaba Enric Carbonell, Director General del Valencia Basket. "El club no deja de crecer, gracias a nuestros mecenas Juan Roig y Hortensia Herrero". La inversión total del Roig Arena asciende a más de 280 millones de euros, financiada exclusivamente por Juan Roig, fomentando el deporte, el turismo y la cultura en Valencia.

El Roig Arena también supondrá una subida en el precio de los abonos que no han encajado del todo bien los aficionados 'taronjas'. Trece peñas del Valencia Basket emitieron un comunicado en contra de este aumento de precios, considerando que la política para establecerlos "está totalmente alejada de la realidad económica actual". Ante este comunicado, el club ha convocado a las peñas el próximo jueves a una reunión en la que irá con ánimo de escuchar sus planteamientos pero también de transmitir sus explicaciones.

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket / EFE

Desde el club, Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, daba su opinión sobre esta situación. "He hablado con los responsables y las explicaciones que me han dado me han parecido coherentes, sin entrar mucho al debate. Las explicaciones que me han dado sin que las pidiera”, aclaró en una rueda de prensa previa al partido ante Hapoel.

A nivel tecnológico, el Roig Arena se convertirá en uno de los espacios más avanzados de Europa, con un despliegue de 1.700 metros cuadrados de pantallas LED y más de 500 monitores LCD. Además, contará con un videomarcador de más de 250 metros cuadrados, garantizando una experiencia visual de gran calibre.

Tras la derrota europea, el Valencia Basket recibirá este sábado en La Fonteta a UCAM Murcia con la intención de quitarse el mal sabor de boca y mantener el buen nivel para las eliminatorias ligueras. El club taronja es actualmente tercero en liga, a tan solo dos victorias del líder.