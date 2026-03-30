Aday Mara, el próximo español de la NBA que sigue haciendo historia en el March Madness

Aday Mara ya tiene un sitio propio en la historia del baloncesto español. Lo consiguió en la madrugada del domingo 29 al lunes 30 de marzo de 2026, cuando Michigan arrasó a Tennessee por 95-62 en el Elite Eight y selló su billete para la Final Four de la NCAA, la primera vez que los Wolverines la disputan desde 2018, es decir, ocho años después. En ese triunfo, el pívot zaragozano firmó 11 puntos, 4 rebotes y 2 tapones en 17 minutos y además alcanzó los 100 tapones en la temporada, una cifra nunca vista antes en Michigan. Además, Mara se convirtió en el primer español en entrar en una Final Four masculina de la NCAA, un hito de enorme peso por lo que representa y por el camino que ha necesitado para llegar hasta aquí.

Un gigante español

Lo que está viviendo ahora no es una explosión repentina, sino la continuación de una promesa que lleva años llamando la atención. Aday fue una de las grandes sensaciones de aquel Mundial sub-19 de 2023 en Debrecen, el torneo en el que España se proclamó campeona del mundo tras derrotar a Francia en la final. En aquella generación sobresalía el foco sobre Izan Almansa, elegido MVP, pero Mara dejó una huella muy clara por su combinación de tamaño, lectura y talento. No era solo un jugador enorme, era un interior distinto, con visión para pasar desde el poste alto y con una intuición impropia de un chico de su edad. Allí empezó a asentarse la idea de que España tenía entre manos a un pívot especial y generacional.

Aday Mara (dorsal 15) junto a la selección española sub-19 que se proclamó campeona del mundo / FIBA

Un inicio complicado

Su aterrizaje en la NCAA, sin embargo, no fue tan cómodo como muchos esperaban. En UCLA, bajo la dirección de Mick Cronin, no encontró el protagonismo ni la continuidad que pedía un talento de ese perfil. Hubo momentos interesantes, destellos que invitaban a pensar en una explosión cercana, pero casi siempre dentro de un papel demasiado estrecho para alguien con su capacidad para cambiar partidos cerca del aro y también desde la creación. Necesitaba otro contexto, uno en el que no se le mirara solo como un protector del aro o un relevo puntual, sino como una pieza capaz de condicionar el juego en ambos lados. El cambio de aires era casi obligado.

Aday Mara en su paso por UCLA / UCLA

En ese contexto apareció Michigan. Con Dusty May, Mara ha encontrado un ecosistema mucho más favorable para crecer y para enseñar todo lo que lleva dentro. Hoy no es un actor secundario, sino una pieza clave en un equipo que se ha plantado en la Final Four con autoridad, enlazando cuatro victorias en el torneo por dobles dígitos y superando los 90 puntos en todas ellas. En un grupo con mucho talento exterior y ritmo alto, el español ha encajado como ancla defensiva, finalizador y generador silencioso. Su evolución ha sido tan evidente que también ha cambiado por completo la conversación sobre su futuro NBA.

Noticias relacionadas

El próximo 'ÑBA'

A día de hoy, varios mocks ya le colocan en torno al pick 17, e incluso dentro del top 20 con bastante solidez. Hace solo unos meses el escenario era otro. ESPN le situó en noviembre en el 29 y en enero en el 24, es decir, en el tramo final de la primera ronda y muy cerca de la frontera con la segunda. Ahora, Mara parece haberse consolidado en la primera ronda de un Draft en el que no es descabellado pensar que pueda seguir escalando posiciones. Lo que es prácticamente seguro es que Aday Mara será el próximo jugador español en aterrizar en la mejor liga del mundo.