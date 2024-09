Adam Hanga: Tengo que ser un referente y ayudar mucho a los jóvenes

Adam Hanga está de vuelta. El alero húngaro, con un amplio bagaje en Liga Endesa, regresa a España, de la mano del Joventut, con el que ha firmado para las dos próximas temporadas. Lejos queda ya aquel 2011, cuando aterrizó en la ACB de la mano de Manresa. Desde entonces, Baskonia, con una temporada de 'erasmus' en el Avellino italiano, Barça, Real Madrid y Estrella Roja, con quién disputó la pasada edición de la Euroliga.

Hanga llega a la Penya para ser uno de los referentes del equipo en todos los sentidos, y a pocas horas de jugar con los verdinegros la Lliga Catalana, atiende a SPORT para repasar como ha sido su fichaje por el Joventut, las expectativas que tiene para la nueva campaña, y para recordar como se produjo su salida del Palau Blaugrana rumbo al eterno rival.

¿Qué tal has pasado el verano?

"Ha sido un verano bastante largo. Llevaba lesionado en la mano desde abril, y los dos últimos meses de competición la temporada ya estaba acabada para mí. Sí que he podido pasar mucho tiempo con la familia, lo he disfrutado mucho, y después de unas pocas vacaciones, ya he empezado a prepararme para la pretemporada. He cargado mucho las pilas.

¿Cómo se produjo tu fichaje por la Penya?

Una decisión muy sencilla. Mi representante me dijo que tenía una oferta de Badalona y dije que sí. Tuve una conversación con Dani Miret y Jordi Martí sobre las oportunidades que me pueden dar aquí, lo que me piden, y es el proyecto del que quiero formar parte. Mi familia también estaba con muchas ganas de volver a España, y nada, una decisión bastante sencilla.

¿Qué tiene el baloncesto español para que hayas jugado prácticamente toda tu carrera en la ACB?

Conocer una liga facilita mucho las cosas. Me costó mucho el año pasado jugar en la Liga Adriática, es todo nuevo, no conoces a rivales, equipos pabellones... Y aquí estás acostumbrado a jugar con los mismos árbitros, las mismas reglas. En la Liga Endesa hay jugadores que llevan muchos años, y si entras en la rueda de la liga, te acabas quedando. En España se vive muy bien, y habiendo visto algunas ligas, la ACB es una liga muy avanzada y todo lo que hay alrededor de ella es muy chulo. Puedes competir contra los mejores equipos, muchos que están en Euroliga, Eurocup, y los jugadores que quieren mejorar vienen a la Liga Endesa.

Adam Hanga, una de las nuevas incorporaciones del Joventut / Javi Ferrándiz

¿Cómo te imaginas la temporada?

Me gustaría que fuera sin problemas, que es imposible (risas). Siempre intento marcar objetivos a corto plazo, es más fácil para mí. Y ahora tenemos la Lliga Catalana, y cuando la juguemos ya iremos mirando. Obviamente, en la Liga Endesa y en la Eurocup tenemos objetivos, y nos gustaría quedar entre los seis u ocho mejores equipos de la ACB, y en la competición europea llegar hasta el final y tratar de levantar el título. Tenemos que trabajar en el día a día, que eso facilita las cosas y no pensar mucho en el futuro.

¿Qué te ha pedido Dani Miret? Imagino que una de las claves es compartir toda tu experiencia con los jóvenes...

Tengo que ser un referente, con todo lo que he conseguido, con la manera de como soy como persona. Es curioso, pero hablando con Miret, creo que me ha fichado más por mi personalidad que por mi juego, algo interesante. Intentaré ser un buen compañero como siempre lo he sido y ayudar mucho a los jóvenes, y con la misión de transformar este grupo en un equipo, porque eso marca la diferencia: ser un muy buen equipo te permite ganar partidos apretados y ganar títulos, mientras que si solo eres un grupo, es un poco diferente. Es mi trabajo principal, el de intentar ayudar a los americanos, como pueden ofrecer su mejor versión en nuestro equipo y cómo nos podemos ayudar el uno al otro.

Adam Hanga, atendiendo a SPORT en el Media Day de la Penya / Javi Ferrándiz

Vuelves a compartir vestuario con jugadores con los que coincidiste en el Barça

Es una sensación muy rara la de volver a Barcelona. Han pasado tres años, pero no lo parece. Mis hijas van al mismo colegio que cuando jugaba en el Barça, y me vienen recuerdos muy buenos, pero es una situación muy rara. Pero al final estoy muy contento, y veo todos los equipos en los que he jugado, y tengo que estar muy agradecido.

Sobre el Barça y tu salida al Real Madrid. Al final fue el club azulgrana quien rescindió tu contrato...

Fue muy sencillo también. En el momento en el que el Barça me comentó que no contaba conmigo, yo en mi mente tenía la voluntad de ganar la Euroliga. Y cuando vino la oferta del Real Madrid no tuve dudas: si alguien quiere ganar la Euroliga, el mejor equipo para ir es el Real Madrid. Y creo que tenía razón, porque jugué dos finales y gané una. Así que al final, fue una decisión muy sencilla. Yo ya dije que me quería quedar en el Barça, pero al final, nosotros, como jugadores, hay situaciones que no podemos controlar. Y eso a veces la gente no lo entiende, no es algo que dependa de mí. Si pudiera, estaría jugando en Budapest en un equipo de Euroliga y ganando títulos allí, pero no se puede. Siempre he intentado hacer lo mejor para mí como deportista y para mi familia, y en ese momento tomé una decisión increíble.