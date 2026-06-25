Adam Hanga deja el ASISA Joventut tras dos temporadas de verdinegro

Adam Hanga no seguirá la próxima temporada en el ASISA Joventut después que el conjunto verdinegro lo anunciara en un comunicado alabando la figura de su ya ex jugador.

“Desde el primer día el húngaro ha demostrado lo que significa ser un auténtico profesional: compromiso, exigencia, trabajo y una actitud ejemplar dentro y fuera de la pista. Ha sido un líder en los momentos importantes, un compañero siempre dispuesto a ayudar y un referente para los más jóvenes”, decía la nota.

“Más allá de los partidos, un total de 112 oficiales, nos quedamos con su implicación, su carácter competitivo y su calidad humana. Defendió esta camiseta con orgullo y contribuyó a hacer mejor al equipo cada día” continuaba el comunicado.

"Un privilegio"

“Adam, ha sido un privilegio compartir este camino contigo. Te deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. Badalona siempre será tu casa y las puertas de la Penya siempre las tendrás abiertas”, finalizaba la nota.

Adam Hanga (Budapest,1989) aterrizó en el ASISA Joventut en julio de 2024 tras cortar su contrato con el Estrella Roja, firmando por las dos temporadas que ahora ha cumplido.

Anteriormente jugó en el Barça, al que llegó en 2017 y en el que formó parte de la sección blaugrana hasta 2021 para después dar el salto al Real Madrid dónde estuvo también dos campañas. En su segundo año en el equipo blanco ganó la Supercopa de España y la Euroliga.