¡Acuerdo histórico entre DAZN y ACB!

La ACB ha hecho oficial un acuerdo con DAZN, la plataforma deportiva de streaming, que adquiere de esta forma los derechos para emitir todos los partidos de la Liga Endesa, la Supercopa Endesa y la Copa del Rey para las próximas cinco temporadas. El acuerdo también contempla la emisión de los campeonatos en territorios de Estados Unidos, Oriente Medio, Norte de África y otros países de Europa y Oceanía.

De esta forma, DAZN se convierte en el nuevo hogar de los amantes del baloncesto español. La cobertura arrancará con la Supercopa Endesa 2025, que tendrá lugar en Málaga los próximos 27 y 28 de septiembre. Además de la Liga Endesa, la plataforma también emitirá en exclusiva la Copa del Rey, que tendrá lugar del 19 al 22 de febrero de 2026.

En cada jornada de Liga Endesa, DAZN ofrecerá un encuentro del fin de semana en abierto para todos los espectadores. Los aficionados podrán disfrutar de la experiencia en la plataforma solo con descargar la App de DAZN y registrarse con su correo electrónico. Una posibilidad que ya se había dado durante el Mundial de Clubes de fútbol celebrado este verano.

Acuerdo entre la ACB y DAZN hasta 2030 / ACB

Con este acuerdo, la plataforma suma a su catálogo otro deporte rey en España, que compartirá hogar con competiciones como LaLiga, F1, MotoGP, NFL, LaLiga Hypermotion y demás. DAZN lanzará un plan específico para aquellos que tan solo quieran disfrutar del baloncesto en la plataforma, sin la necesidad de pagar por ver otros deportes.

Dicho plan ofrecerá acceso a todos los partidos de la ACB en directo y bajo demanda. Esta propuesta se podrá disfrutar por tan solo 9,99 € al mes en la modalidad anual de pago fraccionado, 14,99 € en modalidad mensual o por 109,99 € en modalidad anual con pago único. Los aficionados de entre 18 y 30 años podrán beneficiarse de un 30% de descuento en estos precios gracias a la TARIFA JOVEN -30.

Los usuarios del plan Premium tendrán incluidos estos contenidos en su suscripción sin coste adicional. Este nuevo plan se podrá contratar en la App de DAZN y en DAZN.com próximamente. Los usuarios del plan Premium tendrán incluidos estos contenidos en su suscripción sin coste adicional.

Declaraciones de la ACB y DAZN

"La ACB es una de las ligas más emocionantes y seguidas de Europa. Este acuerdo a largo plazo refuerza nuestro compromiso con los fans del deporte y confirma que DAZN es su destino de referencia. Queremos ofrecerles la mejor experiencia, y ofreceremos un nuevo plan dedicado al baloncesto, para acercar la emoción de cada jornada a todos los rincones de España", comentó Oscar Vilda, CEO de DAZN para España y Portugal.

"Es una gran ilusión formar parte de esta plataforma con muchas de las mejores competiciones deportivas del mundo. Nos apasiona su propuesta y avanzar juntos para poder aumentar la visibilidad de nuestras competiciones. Nuestros clubes agradecen la apuesta de DAZN por el baloncesto", reconoció Antonio Martín, presidente de la ACB.