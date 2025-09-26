Actividades para todos los públicos en torno a la Supercopa Endesa 2025

Málaga ya está preparada para vivir la Supercopa Endesa, el primer título oficial de la temporada nacional que inaugura el curso del mejor baloncesto español y que este 2025 defiende el Unicaja, campeón hace ahora un año en Murcia. Endesa, patrocinador principal de la competición, ha preparado un programa completo de actividades. Además, este año, por primera vez, el Palacio de Deportes Martín Carpena no solo vibrará con la emoción del deporte, también sumará la fuerza de la música, uniendo ambas pasiones para llenar de energía cada rincón.

Varry Brava y "Solo Noise"

El grupo Varry Brava actuará en directo durante el descanso de la final del domingo, contagiando a los espectadores con su estilo festivo y enérgico, mientras que “Solo Noise” animará la Fan Zone de Endesa a las afueras del Martín Carpena, ofreciendo diversión y ritmo a los aficionados antes y después de cada partido.

Endesa ha preparado numerosas actividades para el disfrute de los aficionados, como la dinámica de “canastas imposibles” en pista, en el que los participantes podrán ganar un año de luz gratis; la oportunidad de fotografiarse con el trofeo en el fotomatón que habrá instalado en la Fan Zone y llevarse un recuerdo de la competición; disfrutar una cámara de parecidos razonables durante los intervalos o vivir un espectacular show de luces en el pabellón.

Niños-balón

La competición también contará con la participación de los ‘niños-balón’, que llegarán a la cancha, de la mano de Endesa, para entregar los balones oficiales de los partidos de la Supercopa Endesa. En esta edición, los encargados serán un hijo/a de un cliente de Endesa, un hijo/a de un empleado, y un integrante de Academia 675, la escuela de baloncesto de Berni Rodríguez.

Desde que Endesa se convirtió en patrocinador en 2011, la capital de la Costa del Sol ha sido escenario de dos ediciones de la Supercopa Endesa —2015 y la actual—, que son 4 en total, así como de tres ediciones de la Copa del Rey —2014, 2020 y 2024—.

Vía: La Opinión de Málaga