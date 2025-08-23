Achille Polonara tiene nuevo equipo: ¡vuelve al Dinamo Sassari!

La vida de Achille Polonara está siendo una auténtica montaña rusa en los últimos años. La salud siempre está por delante del baloncesto y de cualquier profesión, y ha tenido al italiano un buen tiempo alejado de las pistas. Actualmente, se está sometiendo a terapias específicas para curarse de una leucemia mieloide pero, mientras tanto, ya ha podido cerrar su nuevo equipo para cuando pueda regresar a la acción: el Dinamo Sassari.

Polonara vuelve al club que le permitió dar el salto a la Euroliga en 2019, cuando fichó por Baskonia. El ala-pívot ha llegado a un acuerdo con el Dinamo Sassari tras finalizar su relación contractual con la Virtus de Bolonia. Una Virtus que, según el periodista boloñés Dario Ronzulli, le había ofrecido a Polonara un contrato de ojeador, pero el jugador prefirió esperar una oferta que incluyera su regreso a la cancha, que fue lo que le ofreció Sassari. El jugador se ha mostrado "inmensamente feliz y honrado de volver a casa" y agradeció la oportunidad "en un momento difícil" para él. "Confío en que el Dinamo tendrá una gran temporada y que juntos podemos lograr grandes cosas", finalizó.

Un periplo boloñés marcado por los problemas de salud

Tras dos años en la Virtus de Bolonia principalmente marcados por su salud, Achille Polonara emprenderá un nuevo camino ya finalizada su estancia en la ciudad del norte de Italia. Llegó a Bolonia tratando de recuperar su mejor versión, aquella que le dio una liga a Baskonia en 2020 y que después le permitió fichar por Fenerbahce. Sin embargo, el primer bache pronto se interpuso en el camino. En octubre de 2023, fue intervenido quirúrgicamente para extirparle una neoplasia testicular. Sorprendentemente, regresó a las canchas de la Euroliga apenas dos meses después de aquella operación.

Toko Shengelia y otros compañeros de la Virtus con el trofeo visitaron a Achille Polonara en el hospital / Virtus Bologna

Tras dicho problema, 'Polonair' pudo disputar la temporada y media restante con normalidad, aunque promediando unos números más discretos de 6.4 puntos y 4.4 puntos para 10.5 créditos de valoración en 17 minutos. Volver al juego era lo más importante. No obstante, cuando la Virtus iba lanzada a conseguir la liga italiana, un grave problema de salud volvió a frenar a 'Il Pupazzo'. Tras dos semanas 'out' por una mononucleosis, el 16 de junio unas extensivas pruebas confirmaron que tenía leucemia mieloide. Inmediatamente empezó el tratamiento y vio la proclamación de campeones de la Lega A desde el hospital.

Achille Polonara aún está trabajando para superar un nuevo obstáculo, pero en el horizonte ya empieza a vislumbrar un nuevo camino de la mano de su querido Dinamo Sassari. Porque sí, volverá.