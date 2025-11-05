Achille Polonara, ex de Baskonia, sale del coma: "Tenía un 90% de posibilidades de morir"

Después de pasar diez días en coma, Achille Polonara ya está fuera de peligro. El que fuera jugador de Baskonia durante los años 2019 y 2021, sigue su tratamiento contra una leucemia mieloide, que le obligó a someterse a un trasplante de médula ósea el pasado 25 de septiembre.

El italiano, de 33 años, publicó en redes sociales un mensaje en el que aseguraba estar bien, después de sufrir serias complicaciones después del trasplante. Alrededor de un mes después, un trombo provocó que Polonara estuviera en coma durante diez días. "Ha sucedido una locura, Achille ha entrado en coma", fueron las palabras a finales de octubre de Erika Bufano, su mujer, a Niccolò De Devitiis, periodista del programa televisivo 'Le Iene'

"Le ha dado un trombo y el cerebro ha sufrido una falta de oxígeno, las posibilidades de sobrevivir son muy bajas", reconoció la mujer en la llamada. El mismo periodista se volvió a poner en contacto un tiempo después con el entorno cercano del jugador y recibió las buenas noticias: Polonara había salido del coma.

"Cuando sucedió, llamé a todos los médicos porque pensé que estaba soñando, o tal vez me estaba volviendo loca, pero todo fue real... No hablaba, pero me reconoció, luego empezó a decir sus primeras palabras, podía oírme y yo hablaba. Al principio hacía preguntas sin sentido, luego empezó a cantar algunas canciones", explicó Erika.

Toko Shengelia, junto a otros compañeros de la Virtus y Achille Polonara / Virtus Bologna

"Estuve en coma durante 10 días, me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir, pero ahora puedo salir del hospital... No recuerdo casi nada de lo que pasó, es como si hubiera estado dormido. Fue duro, me daban pocas esperanzas. Cuando abrí los ojos, todavía no podía hacer nada. Luego las cosas mejoraron, y ahora respirar fuera del hospital es maravilloso", explicó Achille.

El alero acabó su contrato con la Virtus de Bolonia el pasado verano y se unió al Dinamo Sassari pese a su enfermedad. Antes de que anunciara su enfermedad, había sido convocado por la selección italiana en todas las ocasiones. Un gran jugador que espera, después de una larga recuperación, volver a disfrutar del baloncesto y de la vida.