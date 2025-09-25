Málaga 2025
Acelerón en la venta de abonos para la Supercopa Endesa
Los aficionados que quieran ver en directo la cita supercopera en el Martín Carpena todavía tienen opciones de comprar alguno de los casi 600 abonos que quedan a la venta
Emilio Fernández
Este fin de semana, la Supercopa Endesa cobrará todo el protagonismo del baloncesto nacional. El Martín Carpena acogerá una cita en la que cuatro equipos buscarán el primer título de la temporada ACB. El sábado 27, llegarán las semifinales: Unicaja-Valencia (18 horas) y Real Madrid-La Laguna Tenerife (21 horas). El domingo jugarán la final los dos equipos ganadores del sábado, a partir de las 19 horas.
¿Lleno total?
En las últimas horas, se ha acelerado la venta de abonos, que estaba algo estancada en las últimas semanas. A falta de menos de 48 horas para que arranque la primera semifinal en el Palacio, quedan menos de 600 abonos a la venta.
Precios
Los precios de los abonos para los tres partidos van desde los 50 euros del más barato hasta los 140 del más caro. También hay precios intermedios, de 55, 63, 70, 85, 100, 120 y 140 euros. Es probable que con el tirón de última hora, los abonos prácticamente se agoten. En el caso de que no sea así, la organización pondrá a la venta entradas sueltas para cada día.
Cuarta vez en Málaga
El Martín Carpena acogerá la Supercopa Endesa por cuarta vez en su historia. Málaga ha sido sede de esta competición en 2004, 2006 y 2015. Los ganadores en esas tres citas fueron el FC Barcelona, el Tau Cerámica y de nuevo el FC Barcelona, respectivamente.
Vía: La Opinión de Málaga
