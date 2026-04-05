Dónde ver el Zaragoza - Barcelona de Liga Endesa hoy por TV, online y en directo

Casademont Zaragoza y Barça se dan cita en el Príncipe Felipe hoy domingo 5 de abril a las 19:00 horas (CEST) para disputar la 25ª jornada de la Liga Endesa. Una vez superado el mal trago tras caer contra el Zalgiris en el último partido de Euroliga, los azulgranas ponen en foco en el campeonato liguero donde deberán cumplir a domicilio para no descolgarse de las primeras posiciones de la liga nacional.

Son 16 victorias y 8 derrotas las que suma el equipo azulgrana esta temporada en la Liga Endesa, donde su rendimiento ha sido irregular. El último triunfo, logrado contra Unicaja en el Palau Blaugrana, permitió al equipo de Xavi Pascual tomar algo de aire en la clasificación, que igualmente sigue siendo poco, pues de la quinta posición del Barça a la novena solamente hay una victoria de diferencia.

Kevin Punter, junto a Darío Brizuela / FCB

Este domingo visitarán a un Casademont Zaragoza en apuros que afronta cada jornada como una final. En plena pelea por no bajar de categoría, con el mismo número de partidos perdidos que el penúltimo clasificado, los maños necesitan sumar una victoria que les permita creer en la salvación. Son siete derrotas en los últimos ocho partidos para el Zaragoza, que se encuentra en plena mala dinámica de resultados y es algo que el Barça quiere aprovechar este domingo.

¿Dónde ver el Casademont Zaragoza - Barcelona de Liga Endesa hoy por TV y online?

En España, el partido de Liga Endesa entre Casademont Zaragoza y Barça correspondiente a la 25ª jornada se podrá seguir por televisión a través de DAZN Baloncesto.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.