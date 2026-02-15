Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LIGA ENDESA

Unicaja - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy el partido de la Liga Endesa

A qué hora y dónde ver hoy el Unicaja - Real Madrid de la Liga Endesa

Pese a la mala racha en la Euroliga, el Real Madrid continúa intratable en el torneo local

Pese a la mala racha en la Euroliga, el Real Madrid continúa intratable en el torneo local / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Unicaja y Real Madrid se enfrentan hoy domingo 15 de febrero en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Unicaja - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras derrotar al Granada (94-79), derrotar al Zaragoza (99-78), derrotar al Breogán (103-85) y derrotar al Valencia (94-79). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 1 de la tabla con 17 victorias, 2 derrotas y +200 en el diferencial de anotaciones.

El Madrid de Scariolo, un equipo de andar por casa

El Madrid de Scariolo, un equipo de andar por casa

Por su parte, los comandados por Ibon Navarro registraron una victoria sobre el Andorra (91-79), una victoria sobre el Manresa (98-92), una victoria sobre el Murcia (92-88) y una victoria sobre el Granada (88-79), posicionándose consecuentemente en el quinto lugar de la clasificación con 13 victorias, 6 derrotas y +75 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL UNICAJA - REAL MADRID DE LA LIGA ENDESA

El partido entre Unicaja - Real Madrid, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa hoy domingo 15 de febrero a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL UNICAJA - REAL MADRID DE LA LIGA ENDESA

En España, el partido de la Liga Endesa entre Unicaja - Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.

También puedes seguir toda la jornada de la Liga Endesa a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

