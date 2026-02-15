Unicaja - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy el partido de la Liga Endesa

Unicaja y Real Madrid se enfrentan hoy domingo 15 de febrero en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Unicaja - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras derrotar al Granada (94-79), derrotar al Zaragoza (99-78), derrotar al Breogán (103-85) y derrotar al Valencia (94-79). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 1 de la tabla con 17 victorias, 2 derrotas y +200 en el diferencial de anotaciones.

Por su parte, los comandados por Ibon Navarro registraron una victoria sobre el Andorra (91-79), una victoria sobre el Manresa (98-92), una victoria sobre el Murcia (92-88) y una victoria sobre el Granada (88-79), posicionándose consecuentemente en el quinto lugar de la clasificación con 13 victorias, 6 derrotas y +75 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL UNICAJA - REAL MADRID DE LA LIGA ENDESA

El partido entre Unicaja - Real Madrid, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa hoy domingo 15 de febrero a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL UNICAJA - REAL MADRID DE LA LIGA ENDESA

En España, el partido de la Liga Endesa entre Unicaja - Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.

