
UCAM Murcia - Bàsquet Girona, en directo

Sigue en directo el duelo entre UCAM Murcia y Bàsquet Girona

UCAM Murcia - Bàsquet Girona

UCAM Murcia - Bàsquet Girona / Liga U

Liga U

Sigue en directo el duelo de la Liga U 2025-26 entre el Ucam Murcia y el Bàsquet Girona correspondiente a la Jornada 6 del Grupo B de la 2ª Fase desde Palacio De Los Deportes. La Liga U, en streaming desde la web de SPORT.

