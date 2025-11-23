Tomic y Ricky Rubio dejan en nada la remontada del MoraBanc Andorra

El binomio del Joventut Badalona formado por Ante Tomic y Ricky Rubio dejó al MoraBanc Andorra sin poder completar la remontada de la reanudación, ya que el pivot croata, que anotó 15 puntos, 8 rebotes y 22 de valoración, y el base de El Masnou, con 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias para 17 de valoración, fueron claves en el triunfo de los de Badalona contra un conjunto bastante mejorado, liderado por Shannon Evans II (19 puntos).

MoraBanc Andorra - Joventut Badalona: Liga Endesa Liga Endesa AND 76 83 JOV Alineaciones MoraBanc Andorra, 76 (17+17+21+21): Shannon Evans II (19), Best (10), Okoye (6), Pons (13) y Pustovyi (9) -cinco inicial-; Rubén Guerrero (-), Kuric (13), Ferran Bassas (-), McKoy (-), 'Chumi' Ortega (3), Udeze (2) y Rafa Luz (1) Joventut Badalona, 83 (21+28+15+19): Hakanson (11), Hunt (11), Hanga (6), Drell (11) y Birgander (8) -cinco inicial-; Tomic (15), Kraag (2), Ricky Rubio (14), Guillem Vives (2) y Ruzic (2)

Trepidante inicio de partido entre MoraBanc Andorra y Joventut Badalona. De una buena puesta en escena de los de Joan Plaza a un despertar de los de Dani Miret. Del 6-2 inicial se paso al 6-9 y, desde entonces, los visitantes dominaron el partido con la entrada en pista de Ricky Rubio y Ante Tomic.

La máxima diferencia para los de Badalona llegó a ser de +6 (15-21) después de un 2+1 de Ante Tomic. En este cuarto volvió a jugar el base Ferran Bassas, que acumulaba muchos partidos sin contar para Joan Plaza. Los primeros 10 minutos finalizaron con un 17-21.

El segundo acto empezó con un intercambio de golpes que benefició más al Joventut Badalona. Este cuerpo a cuerpo a nivel de anotación lo aguantaron los puntos de Kyle Kuric (seis de consecutivos), pero los de Dani Miret se fueron con un +10 (25-35) después de un triple del estonio Drell.

Joan Plaza decidió parar el encuentro con un tiempo muerto y minimizar la herida momentánea a los cinco minutos de empezar el cuarto. Y, nada más volver del tiempo muerto, un triple de Drell y dos tires libres convertidos por Ricky Rubio para el +15 (25-40). Una diferencia que se mantuvo hasta llegar al descanso, con un 34-49 y 28 puntos recibidos por parte del MoraBanc.

En la reanudación, la defensa del MoraBanc mejoró y el Joventut Badalona dejó de anotar tan fácil, aunque, nada más empezar el tercer cuarto, consiguió su máxima diferencia con un +20 (34-54).

A partir de entonces, los de Joan Plaza empezaron a darse cuenta de que sin defensa poco podían hacer contra el talento del Joventut Badalona. Esa defensa suposo que fueran recortando punto a punto hasta llegar al final del tercer cuarto con un +9 favorable a los de Dani Miret con el 55-64 y con un triple del pívot Artem Pustovyi. El parcial final fue de 21-15 y los de Joan Plaza descubrieron la receta para plantar cara a los de Badalona.

Un parcial de 5-0 en el inicio del último cuarto, con un mate de Pustovyi y un triple de 'Chumi' Ortega a 8'48" del final, obligaron a pedir un tiempo muerto a Dani Miret con el 60-64.

Los locales se acercaron a uno (63-64) con un triple de Yves Pons, pero aún quedaban 8'07". En el tramo final, y con el resultado ajustado, apareció la figura de Ante Tomic, que anotó 7 puntos consecutivos y no permitió completar la anhelada remontada del MoraBanc.

A 2'01", Shannon Evans II acercó al MoraBanc a tres (76-79). La poca claridad en los ataques finales les condenaron a los locales y, en la línea de tiros libres, sentenciaron Ádám Hanga y Ricky Rubio.