Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Baloncesto

Tomic y Ricky Rubio dejan en nada la remontada del MoraBanc Andorra

El pívot croata, que anotó 15 puntos, 8 rebotes y 22 de valoración, y el base de El Masnou, con 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias para 17 de valoración, fueron claves en el triunfo de los de Badalona

Ricky Rubio controla el balón delane de Kyle Kuric

Ricky Rubio controla el balón delane de Kyle Kuric / Fernando Galindo / EFE

EFE

Andorra la Vella

El binomio del Joventut Badalona formado por Ante Tomic y Ricky Rubio dejó al MoraBanc Andorra sin poder completar la remontada de la reanudación, ya que el pivot croata, que anotó 15 puntos, 8 rebotes y 22 de valoración, y el base de El Masnou, con 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias para 17 de valoración, fueron claves en el triunfo de los de Badalona contra un conjunto bastante mejorado, liderado por Shannon Evans II (19 puntos).

MoraBanc Andorra - Joventut Badalona: Liga Endesa

Liga Endesa

76
83
Alineaciones
MoraBanc Andorra, 76
(17+17+21+21): Shannon Evans II (19), Best (10), Okoye (6), Pons (13) y Pustovyi (9) -cinco inicial-; Rubén Guerrero (-), Kuric (13), Ferran Bassas (-), McKoy (-), 'Chumi' Ortega (3), Udeze (2) y Rafa Luz (1)
Joventut Badalona, 83
(21+28+15+19): Hakanson (11), Hunt (11), Hanga (6), Drell (11) y Birgander (8) -cinco inicial-; Tomic (15), Kraag (2), Ricky Rubio (14), Guillem Vives (2) y Ruzic (2)
Árbitros
Carlos Pérez Pizarro, Alberto Sánchez Sixto y Carlos Merino. Eliminado por cinco faltas personales Shannon Evans (m. 39) -MoraBanc Andorra-
Incidencias
Partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga ACB disputado en el Pabellón Toni Martí ante 3.778 espectadores

Trepidante inicio de partido entre MoraBanc Andorra y Joventut Badalona. De una buena puesta en escena de los de Joan Plaza a un despertar de los de Dani Miret. Del 6-2 inicial se paso al 6-9 y, desde entonces, los visitantes dominaron el partido con la entrada en pista de Ricky Rubio y Ante Tomic.

La máxima diferencia para los de Badalona llegó a ser de +6 (15-21) después de un 2+1 de Ante Tomic. En este cuarto volvió a jugar el base Ferran Bassas, que acumulaba muchos partidos sin contar para Joan Plaza. Los primeros 10 minutos finalizaron con un 17-21.

El segundo acto empezó con un intercambio de golpes que benefició más al Joventut Badalona. Este cuerpo a cuerpo a nivel de anotación lo aguantaron los puntos de Kyle Kuric (seis de consecutivos), pero los de Dani Miret se fueron con un +10 (25-35) después de un triple del estonio Drell.

Joan Plaza decidió parar el encuentro con un tiempo muerto y minimizar la herida momentánea a los cinco minutos de empezar el cuarto. Y, nada más volver del tiempo muerto, un triple de Drell y dos tires libres convertidos por Ricky Rubio para el +15 (25-40). Una diferencia que se mantuvo hasta llegar al descanso, con un 34-49 y 28 puntos recibidos por parte del MoraBanc.

En la reanudación, la defensa del MoraBanc mejoró y el Joventut Badalona dejó de anotar tan fácil, aunque, nada más empezar el tercer cuarto, consiguió su máxima diferencia con un +20 (34-54).

A partir de entonces, los de Joan Plaza empezaron a darse cuenta de que sin defensa poco podían hacer contra el talento del Joventut Badalona. Esa defensa suposo que fueran recortando punto a punto hasta llegar al final del tercer cuarto con un +9 favorable a los de Dani Miret con el 55-64 y con un triple del pívot Artem Pustovyi. El parcial final fue de 21-15 y los de Joan Plaza descubrieron la receta para plantar cara a los de Badalona.

Un parcial de 5-0 en el inicio del último cuarto, con un mate de Pustovyi y un triple de 'Chumi' Ortega a 8'48" del final, obligaron a pedir un tiempo muerto a Dani Miret con el 60-64.

Los locales se acercaron a uno (63-64) con un triple de Yves Pons, pero aún quedaban 8'07". En el tramo final, y con el resultado ajustado, apareció la figura de Ante Tomic, que anotó 7 puntos consecutivos y no permitió completar la anhelada remontada del MoraBanc.

A 2'01", Shannon Evans II acercó al MoraBanc a tres (76-79). La poca claridad en los ataques finales les condenaron a los locales y, en la línea de tiros libres, sentenciaron Ádám Hanga y Ricky Rubio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL